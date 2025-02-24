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ФОТО ДО И ПОСЛЕ Жительница Эстонии сбросила 45 килограммов радикальным методом: «Это было похоже на сильное нескончаемое похмелье»

Перевод: Светлана Карабут
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Что делать, если ешь мало, двигаешься много, а вес не уходит? Именно в такой ситуации оказалась жительница Таллинна Геттер Трумси. «Я всю жизнь сидела на диетах», - честно признается она. Помогало ли это? На время - да, а потом лишний вес возвращался в двойном объеме. В какой-то момент женщина решила, что так больше продолжаться не может. Но путь к себе, похудевшей на 45 килограммов, оказался тернистым.

«Это было похоже на очень сильное похмелье, из которого невозможно выйти», - описывает бывший журналист портала Elu24 Геттер Трумси самочувствие после сложной операции на которую она решилась ради похудения.

Всю свою жизнь Геттер сидела на диетах и пыталась сбросить вес. «Например, перед окончанием школы я поставила цель похудеть на десять килограммов. И мне это даже удалось, но потом вес вернулся - да еще и с прибавкой», - рассказала она в подкасте Naistejuttud.

Жительница Эстонии в откровенном интервью призналась, что еще в садике была пухлым ребенком. «Помню, что еще в детском саду я была крупнее всех остальных. Сейчас я не считаю это чем-то зазорным, но тогда, в девяностые, когда я росла, идеалом красоты была Кейт Мосс - худая до изнеможения, и во многом благодаря кокаину. Думаю, именно поэтому у меня, да и у многих женщин моего поколения, возникла мысль: "Я должна быть стройной!"», - рассказывает свою историю Геттер.

Геттер уверяет, что жизнь с меньшим весом действительно стала легче. Но путь к этому результату был далеко не простым. «Те, кто говорят, что я выбрала легкий путь, ошибаются!»
Геттер уверяет, что жизнь с меньшим весом действительно стала легче. Но путь к этому результату был далеко не простым. «Те, кто говорят, что я выбрала легкий путь, ошибаются!» Фото: Martin Pedaja / Postimees

«Кейт Мосс весила меньше, чем то количество килограммов, которое ты сейчас потеряла. Что ты делала не так, что этот лишний вес вообще накопился?», - спрашивает в подкасте у Геттер ведущая Naistejuttud Кристина Херодес.

«Все, что только можно. Когда я росла, благодаря развитию интернета весь мир внезапно стал доступным. Victoria’s Secret и все эти идеальные тела оказались у меня перед глазами. Я просто думала, что должна выглядеть так же, но физически это было невозможно. И хотя я пыталась, но у меня не получалось, и это превратилось в замкнутый круг: опускаешь руки - утешаешь себя едой. Да и постоянные диеты… Я была сосредоточена на том, что должна похудеть, а не на том, чтобы быть здоровой», - рассказывает Геттер.

В ее жизни были долгие периоды, когда она оставалась стройной и держала вес в рамках, которые сама считала нормальными. Также она рассказала, что никогда не сталкивалась с травлей из-за лишнего веса. А чаще даже сама становилась скорее обидчиком. Лучшая защита - нападение.

«Возможно, мне казалось, что я просто саркастичная и остроумная, что могу кого-то поддеть или сказать что-то колкое. Но на самом деле это был защитный механизм - я просто хотела казаться сильнее, чем была на самом деле», - призналась Геттер.

Геттер до большого жизненного изменения - на 45 килограммов тяжелее, чем сейчас. Сегодня она признается, что из-за лишнего веса в какой-то момент даже перестала двигаться. Просто не было сил.
Геттер до большого жизненного изменения - на 45 килограммов тяжелее, чем сейчас. Сегодня она признается, что из-за лишнего веса в какой-то момент даже перестала двигаться. Просто не было сил. Фото: Erakogu

Геттер до сих пор хорошо помнит случай, который произошел с ней во время учебы в Тарту. В свой день рождения она шла по улице Тийги в сторону Kaubamaja, когда мимо проехала машина, и из нее раздался крик: «Эй, жирная, в McDonald's идешь?»

Прошло больше десяти лет, но этот момент до сих пор свеж в ее памяти. Особенно обидно было потому, что она никогда не любила McDonald's - Геттер не ест там, не переносит запах гамбургеров и вообще не употребляет фастфуд.

Подобные замечания случались и в кругу семьи. Родственники, давно ее не видевшие, могли сказать: «О, снова поправилась», а затем добавить, что говорят это «из лучших побуждений» - мол, может, лишний кусок торта ей и не нужен.

Такие комментарии давно стали привычными, но это не значит, что они перестали ранить. Геттер пыталась убеждать себя, что, возможно, дело в комплексах самих людей. Однако каждый воспринимает негатив по-разному: кто-то после оскорбления идет в спортзал, а кто-то, как бывало с ней, заедает эмоции шоколадом.

Она уверена: критиковать чужое тело - недопустимо. Оскорбления - это форма насилия, которую нельзя терпеть. Под своим внешним защитным панцирем она всегда оставалась ранимым человеком, но со временем научилась защищаться от подобных нападок.

Геттер считает, что избежала травли в большей степени потому, что не показывала свою уязвимость. Даже с лишним весом она оставалась популярной и привлекала внимание яркими цветами волос и необычным дизайном ногтей.
Геттер считает, что избежала травли в большей степени потому, что не показывала свою уязвимость. Даже с лишним весом она оставалась популярной и привлекала внимание яркими цветами волос и необычным дизайном ногтей. Фото: Erakogu

Лишний вес появился из-за пропущенных приемов пищи

Геттер признается, что ее проблемы с лишним весом были вызваны нерегулярным питанием. Она никогда не была человеком, который любит завтракать, и могла практически весь день обходиться без еды. Однако такой режим оказался губительным для организма - вечером она возвращалась домой, испытывала сильный голод и переедала. Несмотря на то, что в целом суточное потребление калорий могло оставаться в пределах нормы, сам факт долгого голодания и последующего чрезмерного потребления пищи вводил организм в стресс. Как результат - тело начинало запасать лишний вес.

Геттер осознает, что именно этот же механизм приводил ее к набору веса снова и снова. В периоды сильной занятости ей не хватало времени даже на то, чтобы выпить воды, а полноценные приемы пищи и вовсе отходили на второй план. Поздним вечером организм, оказавшийся в состоянии стресса, начинал отчаянно запасать все, что поступало в него с пищей.

Самый тяжелый период начался во время пандемии, когда из-за удаленной работы исчезли даже те редкие поводы выходить из дома. Если для одних это стало возможностью сосредоточиться на спорте и правильном питании, то Геттер, напротив, столкнулась с новым вызовом. Ее день проходил за компьютером, а после работы она просто ложилась в кровать и смотрела фильмы. Режим питания отсутствовал - еда была всегда под рукой, а стресс, вызванный постоянным потоком негативных новостей, усугублял ситуацию.

Она отмечает, что негативные эмоции - «очень прожорливые», потому что поднимают уровень стресса в организме и активируют инстинкт выживания. Грусть, страх, тревожность - все это провоцирует аппетит. Но и положительные эмоции зачастую связаны с едой - праздники, встречи с друзьями, совместные ужины.

Отдельной проблемой стал алкоголь. Порой она могла есть мало, но позволить себе еще один коктейль, не задумываясь о том, что он содержит много калорий, но не дает организму полезных веществ. В итоге организм воспринимал это как сигнал о дефиците ресурсов и начинал откладывать запасы.

Радикальный метод

Теперь Геттер осознанно старается не пропускать приемы пищи, но ключевым моментом в ее пути к снижению веса стало медицинское вмешательство - она решилась на операцию по уменьшению желудка. К тому моменту ее вес превышал 145 килограммов. Для сравнения, в 2016 году она весила 79 кг. Постепенно вес только увеличивался, и стало очевидно, что без радикальных мер проблему не решить. Консультация у доктора Илмара Каури подтвердила, что она подходит для проведения операции.

Геттер нашла помощь в бариатрической хирургии. Показанием для этого является достаточно большой лишний вес.
Геттер нашла помощь в бариатрической хирургии. Показанием для этого является достаточно большой лишний вес. Фото: Erakogu

Обед: три чайные ложки!

После уменьшения желудка вначале можно есть совсем мало, но насколько мало - это мало? Геттер не скрывает: в начале порции составляют 15–60 миллилитров. 5 мл - это 3 чайные ложки еды. И не любой еды - только пюре. Организм становится очень чувствительным, и некоторые продукты могут больше не усваиваться.

Подходящие продукты:

- skyr,

- низкожировые пюре-супы,

- белковые смузи,

- жидкая каша с добавлением белкового порошка,

- пюре из овощей,

- крем-творог,

- пюре из курицы,

- пюре из тунца и прочее.

В день разрешено 4-6 небольших приёмов пищи.

Важно выпивать не менее 1,2 литра воды.

Такого режима питания следует придерживаться две недели после операции, затем порции можно немного увеличить.

Источник: меню Геттер Трумси

Каково это - весить 145 килограммов?

Геттер рассказывает о своей прошлой жизни, когда ты весишь 145 кг, у тебя больше нет сил ни на что: ходить тяжело, сидеть тяжело, вставать тяжело - все тяжело.

Спина, ноги, колени дают о себе знать. К тому же постоянная усталость. «Ты все время уставший. Каждое движение требует намного больше усилий. Некоторые говорят, что операция - это путь наименьшего сопротивления и так далее. Но в тот момент у тебя просто больше нет сил справляться самому, - рассказывает Геттер, как решилась на операцию. - И то, что ты идешь на операцию по уменьшению желудка, -это не значит, что ты просто пришел, сделал ее, и все, теперь жизнь прекрасна, ты сбросил 45 кг, и все хорошо. Работа, которую нужно проделать после этого, а отчасти и до, – ее действительно очень, очень много».

Геттер отмечает, что негативные эмоции - «очень прожорливые»
Геттер отмечает, что негативные эмоции - «очень прожорливые» Фото: Erakogu

Принять решение о бариатрической операции - непросто. Для многих это последняя надежда на изменение жизни, но одновременно и серьезный шаг, требующий тщательной подготовки.

«Я думаю, что в этом вопросе нужно быть немного эгоистичным, - признается героиня этой истории. - Нельзя слушать тех, кто говорит: "Ты справишься сама". Когда мой вес был максимальным, я уже даже не пыталась что-то изменить. Вечно находила отговорки: "Не могу, не получается". Но в какой-то момент поняла - дальше так нельзя».

Перед операцией необходимо пройти консультацию, где оцениваются все медицинские показатели и обсуждаются возможные риски. Принимать окончательное решение никто не торопит, ведь оно должно быть взвешенным. «Я сходила на консультацию в начале лета, но решалась несколько месяцев, - вспоминает Геттер. - Ведь это не просто процедура, а серьезное хирургическое вмешательство».

Для каждого существует свой триггерный момент, который заставляет сказать: «Все, хватит». «Одна воспитательница рассказывала, что поняла, что пора что-то менять, когда не смогла завязать ребенку шнурки, - говорит Геттер. - Для меня же решающим стал страх - что если я сяду в самолет, а ремень безопасности не застегнется? Я даже в такси ездила так, что ремень не сходился. Это было унизительно».

Но были и страхи, которые удерживали от операции. «Я боялась, что через пять лет все вернется обратно, - признается она. - Такая вероятность существует. Бариатрическая хирургия - увы, не панацея. Это не волшебство: лег на стол, проснулся меньше и теперь живешь иначе. Нужно работать над собой всю жизнь».

Однако сам медицинский аспект Геттер не пугал. «Доктор Илмар Каур уже оперировал мне щитовидную железу, и я ему полностью доверяла, - говорит Геттер. - Вообще не было страха. Я верю, что если настраивать себя на плохое, оно и случится». Тем не менее, восстановление далось ей непросто. «Когда я отошла от наркоза, мне было плохо сутки. Вода не удерживалась, еда тоже. В итоге мне ставили капельницы. А соседка по палате уже ходила по клинике, а я просто лежала пластом. Это было как ужасное похмелье, из которого невозможно выйти. Все болело, постоянная тошнота».

Перед операцией пациенту выдают специальный план питания, а в день вмешательства врач делает разметку на животе, чтобы точно обозначить область работы. «Я сама пошла в операционную, - рассказывает Геттер. - Делала операцию в частной клинике и платила сама, но можно и через Кассу здоровья - просто тогда очередь несколько лет».

Стоимость операции варьируется в зависимости от метода. «Сейчас это примерно 6000 евро, - говорит Геттер. - Есть разные виды: sleeve, bypass. Я выбрала самый новый вариант - комбинацию обоих. У меня часть кишечника еще функционирует как обычно, что должно способствовать лучшему усвоению питательных веществ».

Решение о бариатрической операции - не просто желание похудеть, а осознанный шаг к новой жизни. Но важно понимать, что успех зависит не только от хирурга, но и от самого человека.

 

Статистика бариатрических операций в Эстонии

В Эстонии в 2024 году было проведено чуть более 1000 операций.

Из них немного более 600 выполнено в клинике бариатрической хирургии, остальные - в государственной системе.

Лишний вес приводит к серьезным проблемам со здоровьем: гипертонии, диабету, перегрузке суставов, нарушениям фертильности.

Бариатрическая хирургия - это хирургический метод лечения ожирения. Причины лишнего веса включают генетику, окружающую среду и образ жизни. Хронический стресс является важным фактором, способствующим ожирению. Работа в ночные смены, ухудшение качества сна или его недостаток также способствуют набору веса. Частично верно и то, что с возрастом масса тела увеличивается. Было бы несправедливо утверждать, что «ешь меньше и двигайся больше» - это всегда помогает.

Геттер призналась, что состояние после операции было тяжелое. «У меня никогда в жизни не было такого жуткого похмелья, но на следующий день был просто кошмар. Больно двигаться. У тебя пять проколов на теле. Кровать неудобная, место чужое – и все остальное в придачу», - рассказала честно она.

После операции Геттер ожидал долгий путь к восстановлению, строгие ограничения. Сейчас героиня выпуска придерживается строгих правил питания. На сегодняшний день она избавилась от 45 лишних килограммов. Честную историю боли, побед и ограничений можно послушать ЗДЕСЬ!

Однако 45 потерянных килограммов - далеко не конечная цель. Задача Геттер изначально была - сбросить 65 кг, и сейчас она с радостью видит, что вес стабильно снижается. Осталось еще 20 килограммов. Самая же важная задача - удержать свой успех на протяжении всей жизни.

 

Геттер Трумси - бывшая сотрудница Postimees, писательница и создатель контента, коллеги ценят еt чрезвычайно высоко.
Геттер Трумси - бывшая сотрудница Postimees, писательница и создатель контента, коллеги ценят еt чрезвычайно высоко. Фото: Martin Pedaja / Postimees
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