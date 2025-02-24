ФОТО ДО И ПОСЛЕ Жительница Эстонии сбросила 45 килограммов радикальным методом: «Это было похоже на сильное нескончаемое похмелье»

Что делать, если ешь мало, двигаешься много, а вес не уходит? Именно в такой ситуации оказалась жительница Таллинна Геттер Трумси. «Я всю жизнь сидела на диетах», - честно признается она. Помогало ли это? На время - да, а потом лишний вес возвращался в двойном объеме. В какой-то момент женщина решила, что так больше продолжаться не может. Но путь к себе, похудевшей на 45 килограммов, оказался тернистым.

«Это было похоже на очень сильное похмелье, из которого невозможно выйти», - описывает бывший журналист портала Elu24 Геттер Трумси самочувствие после сложной операции на которую она решилась ради похудения.

Всю свою жизнь Геттер сидела на диетах и пыталась сбросить вес. «Например, перед окончанием школы я поставила цель похудеть на десять килограммов. И мне это даже удалось, но потом вес вернулся - да еще и с прибавкой», - рассказала она в подкасте Naistejuttud.

Жительница Эстонии в откровенном интервью призналась, что еще в садике была пухлым ребенком. «Помню, что еще в детском саду я была крупнее всех остальных. Сейчас я не считаю это чем-то зазорным, но тогда, в девяностые, когда я росла, идеалом красоты была Кейт Мосс - худая до изнеможения, и во многом благодаря кокаину. Думаю, именно поэтому у меня, да и у многих женщин моего поколения, возникла мысль: "Я должна быть стройной!"», - рассказывает свою историю Геттер.

Геттер уверяет, что жизнь с меньшим весом действительно стала легче. Но путь к этому результату был далеко не простым. «Те, кто говорят, что я выбрала легкий путь, ошибаются!» Фото: Martin Pedaja / Postimees

«Кейт Мосс весила меньше, чем то количество килограммов, которое ты сейчас потеряла. Что ты делала не так, что этот лишний вес вообще накопился?», - спрашивает в подкасте у Геттер ведущая Naistejuttud Кристина Херодес.