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ФОТО С днем рождения, дорогая Эстония! Смотрите, как знаменитости отмечают праздник с самого утра

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Фото статьи
Фото: Arved Breidaks

Нашей родине в этом году исполнилось 107 лет. А как отмечают этот важный день политики, певцы и другие известные личности?

Член Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт ранним утром поделилась селфи, на котором позирует с председателем Центристской партии Михаилом Кылвартом. Фото сделано во время торжественного поднятия государственного флага Эстонии на башне Длинный Герман.

Член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски в 7 утра также пришла на торжественное поднятие государственного флага Эстонии на башне Длинный Герман.

Эстонская ясновидящая Кристи Вальдштейн-Тиммер сегодня с гордостью наблюдает за парадом, ведь в нем марширует ее сын. «Гордая мама!» - пишет она.

«Мой дом, земля, королевство, Республика. С Днем Республики!» - поздравляет Эстонию министр финансов Юрген Лиги.

«Да здравствует Эстония! Семь лет назад мы создали для Эстонии песню ко Дню рождения, и как же приятно исполнять ее каждый год в этот праздник! Желаем всем счастливого праздника! Пусть у нас всегда будет маяк, который светит и согревает наши души в холодные времена... всех, чьи корни связаны с этой землей. Держимся вместе! В радости и в горести, в ветрах Млечного Пути - один за всех, и все за одного!» - пишет ансамбль Naised köögis под видео, опубликованным в соцсетях.

Певица Ленна начала празднование Дня рождения родины вместе с супругом Лаури уже накануне. А сегодня, в сам праздничный день, они собираются отправиться на парад в Обиницу.

Радиоведущий Андрес Пуусепп передает поздравления родине прямо из спасательной команды. «Для меня важно вносить вклад в безопасность Эстонии. Сегодня исполнилось 8 лет, как я являюсь добровольным спасателем. С Днем Республики!» - написал он в своем посте.

Политик Юри Ратас начал празднование Дня рождения родины у башни Длинный Герман во время поднятия флага.

Известные по ансамблю Põhja-Tallinn Яанус Сакс и Йоханна Рандманн отмечают День Республики Эстония за вкусными суши.

Певица Биргит Саррап передает поздравления родине из теплых краев. «Наша дорогая Эстония всегда в сердце, где бы мы ни находились! С Днем рождения, любимая Эстония, с 107-летием!» - пишет она под фото, на котором вместе с детьми наслаждается вкусной едой. Разумеется, на столе не обошлось без сине-черно-белых флажков.

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