ФОТО С днем рождения, дорогая Эстония! Смотрите, как знаменитости отмечают праздник с самого утра

«Да здравствует Эстония! Семь лет назад мы создали для Эстонии песню ко Дню рождения, и как же приятно исполнять ее каждый год в этот праздник! Желаем всем счастливого праздника! Пусть у нас всегда будет маяк, который светит и согревает наши души в холодные времена... всех, чьи корни связаны с этой землей. Держимся вместе! В радости и в горести, в ветрах Млечного Пути - один за всех, и все за одного!» - пишет ансамбль Naised köögis под видео, опубликованным в соцсетях.