ГОРОСКОП НА 25 ФЕВРАЛЯ Будьте внимательны: какие знаки Зодиака во вторник ожидает удача, а какие – разочарование

Дева

Влияние позитивных тенденций постепенно набирает силу, и во второй половине дня вы сможете довольно легко решить все проблемы, возникшие утром. Это удачный день для сотрудничества и работы над совместными проектами; дискуссии будут плодотворными, а переговоры - успешными. Звезды обещают Девам получение приятных известий издалека, однако доверять следует только проверенной информации.

Не следует самостоятельно принимать решение о крупных покупках, распоряжаться значительными суммами, не ставя в известность партнеров или членов семьи. Развитие романтических отношений потребует проявления серьезности и ответственности, готовности на жертвы ради поставленных целей.

Весы

Будьте внимательны: высока вероятность событий, которые будут иметь далеко идущие последствия, и реагировать на них нужно молниеносно. Возможны значительные перемены в профессиональной и финансовых сферах. Даже если придется трудно, помните о том, что звезды на вашей стороне: оптимизм и уверенность в своих силах позволят достичь успеха даже в самых сложных делах. Отношения с коллегами станут более спокойными, если вы не станете тратить время на пустые споры - время покажет, что ваша позиция была верной.

Родственники более обычного требовательны и не склонны к компромиссам. Вам придется отказаться от собственных планов, чтобы заняться семейными делами, выполнить просьбы близких. Новое романтическое увлечение отчасти изменит ваши представления о мире, но вскоре сойдет на нет.

Скорпион