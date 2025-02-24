Райские птицы и живописные пейзажи: куда поехать в Испании, чтобы согреться зимой

Одним из идеальных мест для этого может стать Пуэрто-де-Моган - небольшой рыбацкий поселок на юго-западном побережье испанского острова Гран-Канария, у подножия живописных скал. Этот курорт, построенный в 1980-х годах, благодаря каналам и мостикам через морской залив получил название «Маленькая Венеция», пишет Mirror.

«Очаровательная новая пристань для яхт была построена на месте старой береговой линии и рыбацкой гавани. Отсюда можно отправиться на прогулку на катере, порыбачить или понаблюдать за дельфинами», - отмечает издание.

Пляж поселка покрыт золотистым песком, завезенным из Сахары, а спокойная бухта защищена волнорезом, что делает это место идеальным для семейного отдыха и безопасного купания. Туристам доступны шезлонги, зонтики, а также прокат водных мотоциклов.

«В Пуэрто-де-Моган много апартаментов, отелей и роскошных комплексов с потрясающими видами на горы, яхтенную гавань и море. С крыш средиземноморских домов по склонам холмов ниспадает цветущая бугенвиллия, а вокруг поселка растут банановые деревья, папайя, пальмы и райские птицы. Благодаря этому он считается одним из самых красивых мест на острове. Здесь также гораздо тише, чем на других курортах Гран-Канарии, которые в высокий сезон бывают довольно шумными», - пишет Mirror.

В местных ресторанах можно попробовать свежайшую рыбу, которую привозят прямо из гавани, а также насладиться разнообразными блюдами испанской кухни. В поселке много баров, магазинов и каждую пятницу проходит большой рынок, где продают одежду, обувь и сувениры.

«Мы приезжаем в Пуэрто-де-Моган уже много лет подряд. Это мой особый уголок - неделя в году, чтобы перезарядиться. Здесь уютно, не слишком многолюдно, а пляж идеально подходит для отдыха с детьми», - поделилась своими впечатлениями одна из постоянных посетительниц курорта.