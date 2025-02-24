ВИДЕО Живущий в Эстонии итальянец рассказал, что думает о песне Томми Кэша Espresso Macchiato

Владелец YouTube-канала Itaallane Eestis («Итальянец в Эстонии»), который уже долгое время живет в Эстонии, высказался о песне Томми Кэша. Он отметил, что после победы Espresso Macchiato на конкурсе Eesti Laul многие стали спрашивать его, что он думает об этой песне как итальянец.

Являются ли слова песни действительно итальянскими? Представляет ли она итальянскую культуру? Оскорблены ли итальянцы? Чтобы ответить на эти вопросы, блогер записал видео, в котором поделился своим мнением о композиции. «Мы вместе разберем текст песни, ее влияние, и то, как ее восприняли итальянцы и эстонцы», - говорит он.

Песня не на итальянском языке

Сначала итальянец похвалил Томми Кэша. «Они создали мелодию, которая просто не выходит из головы. Припев звучит как летний хит, а если песня вызывает такой эффект, значит, она достигла своей цели», - рассуждает он.

Что касается текста, итальянец объясняет, что Espresso Macchiato на самом деле не исполняется на итальянском. «Да, там есть слова, которые звучат по-итальянски, но это не настоящий итальянский, а скорее, пародия», - говорит он и приводит несколько примеров.