Живущий в Эстонии и хорошо знакомый с местной музыкальной сценой итальянец прокомментировал в своем YouTube-видео песню победителя Eesti Laul Tommy Cash - Espresso Macchiato. «Если песня, которая рассказывает об Италии, побеждает на Eesti Laul, это показывает, насколько здесь любят Италию», - говорит он.
ВИДЕО ⟩ Живущий в Эстонии итальянец рассказал, что думает о песне Томми Кэша Espresso Macchiato
Владелец YouTube-канала Itaallane Eestis («Итальянец в Эстонии»), который уже долгое время живет в Эстонии, высказался о песне Томми Кэша. Он отметил, что после победы Espresso Macchiato на конкурсе Eesti Laul многие стали спрашивать его, что он думает об этой песне как итальянец.
Являются ли слова песни действительно итальянскими? Представляет ли она итальянскую культуру? Оскорблены ли итальянцы? Чтобы ответить на эти вопросы, блогер записал видео, в котором поделился своим мнением о композиции. «Мы вместе разберем текст песни, ее влияние, и то, как ее восприняли итальянцы и эстонцы», - говорит он.
Песня не на итальянском языке
Сначала итальянец похвалил Томми Кэша. «Они создали мелодию, которая просто не выходит из головы. Припев звучит как летний хит, а если песня вызывает такой эффект, значит, она достигла своей цели», - рассуждает он.
Что касается текста, итальянец объясняет, что Espresso Macchiato на самом деле не исполняется на итальянском. «Да, там есть слова, которые звучат по-итальянски, но это не настоящий итальянский, а скорее, пародия», - говорит он и приводит несколько примеров.
Например, на итальянском говорят «amore mio», а не «mi amore». Также говорят «per favore», а не «por favore». Однако дело не только в грамматической правильности. По словам блогера, главное в этой песне - способность передать образ среднестатистического итальянца в глазах окружающего мира.
Оскорблены ли итальянцы?
«На этот счет мнения разделились. Некоторые итальянские издания опубликовали совершенно противоположные отзывы. Кто-то считает это забавным, а кто-то - оскорбительным», - объясняет он. Блогер отмечает, что итальянцы по натуре любят спорить, обсуждать и анализировать все до мелочей. «Моя жена, которая эстонка, постоянно мне об этом напоминает», - шутит он.
Сам он считает, что в мире есть гораздо более важные темы для споров. Однако одно можно сказать точно - эстонцы любят Италию. «Будем честны - эстонцы просто обожают Италию. Многие из них путешествуют туда, ценят нашу культуру, музыку и гостеприимство», - говорит он.
«Если песня, которая рассказывает об Италии, побеждает на Eesti Laul, это показывает, насколько здесь любят Италию», - говорит блогер.
В завершение итальянец еще раз поздравляет Томми Кэша и его команду с созданием столь оригинальной и цепляющей композиции.