Город мошенников – где туристам стоит быть осторожными

По данным портала, посетители пяти самых популярных туристических достопримечательностей Франции 748 раз упоминали о том, что их обманули. Это в восемь раз больше, чем в Испании, которая занимает второе место по количеству упоминаний о мошенничестве.

Эйфелева башня получила 537 упоминаний о мошенничестве в отзывах путешественников, что делает эту достопримечательность местом, где туристы чаще всего становятся жертвами аферистов. В частности, распространенная схема - продажа фейковых билетов.

Местный житель предупредил туристов о популярной афере, когда мужчины возле Сакре-Кёр и пытаются надеть на запястье туристов «браслет дружбы».

«Если вы окажетесь перед Сакре-Кёр, и какой-то парень, стоящий на одном из этих маленьких изогнутых столбиков, смотрит на вас, а затем подходит к вам с веревкой и пытается надеть ее вам на запястье, то это браслет дружбы. К сожалению, этот парень так и не понял, что дружба так не работает. Как только он наденет на вас браслет, он затянет его, а потом скажет: "Эй, теперь, когда мы друзья, может, ты дашь мне что-то взамен?"» - предупредил француз.

Среди других популярных мошенничеств в Париже - фальшивые пункты обмена валют, «чашка для пинков» - чашку ставят так, чтобы кто-то случайно ее ударил, а когда это произойдет, мошенники требуют деньги за «повреждение», а также «золотое кольцо»​, когда мошенник «находит» кольцо, предлагает его вам и требует деньги взамен, пишет Новини Live.