Вс, 23.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи

Город мошенников – где туристам стоит быть осторожными

Copy
Если вы летите туда, будьте осторожны. Снимок иллюстративный.
Если вы летите туда, будьте осторожны. Снимок иллюстративный. Фото: oatawa/Shutterstock

Путешественникам, которые в ближайшее время планируют посетить Париж, стоит быть осмотрительным. Город возглавил рейтинг европейских городов, где чаще всего действуют мошенники. Соответствующий рейтинг опубликовал портал Quotezone.

По данным портала, посетители пяти самых популярных туристических достопримечательностей Франции 748 раз упоминали о том, что их обманули. Это в восемь раз больше, чем в Испании, которая занимает второе место по количеству упоминаний о мошенничестве.

Эйфелева башня получила 537 упоминаний о мошенничестве в отзывах путешественников, что делает эту достопримечательность местом, где туристы чаще всего становятся жертвами аферистов. В частности, распространенная схема - продажа фейковых билетов.

Местный житель предупредил туристов о популярной афере, когда мужчины возле Сакре-Кёр и пытаются надеть на запястье туристов «браслет дружбы».

«Если вы окажетесь перед Сакре-Кёр, и какой-то парень, стоящий на одном из этих маленьких изогнутых столбиков, смотрит на вас, а затем подходит к вам с веревкой и пытается надеть ее вам на запястье, то это браслет дружбы. К сожалению, этот парень так и не понял, что дружба так не работает. Как только он наденет на вас браслет, он затянет его, а потом скажет: "Эй, теперь, когда мы друзья, может, ты дашь мне что-то взамен?"» - предупредил француз.

Среди других популярных мошенничеств в Париже - фальшивые пункты обмена валют, «чашка для пинков» - чашку ставят так, чтобы кто-то случайно ее ударил, а когда это произойдет, мошенники требуют деньги за «повреждение», а также «золотое кольцо»​, когда мошенник «находит» кольцо, предлагает его вам и требует деньги взамен, пишет Новини Live.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх