ВИДЕО Тина Кароль ответила на упреки, что похудела с помощью препаратов: «Я еще хочу дочь, успехов!»

Тина Кароль выглядит непревзойденно и стала примером для многих своих поклонников. Она регулярно занимается спортом, а также сложным видом йоги - Аштанга. Однако были и те, кто не верит, что звезда достигла таких результатов не только благодаря этим методам. Неудивительно, что ей приписали похудение с помощью препаратов.

Одна из пользовательниц в Instagram распространила видео, в котором обсудила внешний вид исполнительницы на финале нацотбора на Евровидение-2025 8 февраля. На сцене певица появилась в обтягивающем комбинезоне с вырезом на животе.

Она продемонстрировала свою гибкость и сложную хореографию. Автор ролика отметила, что у Тины Кароль «идеальные плечи», а ее фигура стала «жилистой и мускулистой». Такого результата якобы нельзя достичь только с помощью диеты и спорта.

Знаменитость не стала молчать и ответила на упреки. Она подчеркнула, что не использовала никаких препаратов для похудения и призналась, что планирует во второй раз стать мамой. «Я здесь, не осуждаю, а говорю как есть! Ни одной из этих волшебных палочек не использовала! Я еще хочу дочь, успехов!» - подчеркнула исполнительница в Threads.

В комментариях за артистку также вступилась украинский диетолог Екатерина Толстикова. Она написала, что у Тины Кароль не видно никаких последствий использования препаратов.

«Вы попробуйте делать такую йогу, как Тина, а потом говорите об уколах. Механизм действия агонистов такой, что из-за дефицита калорий, теряется ПЖК. Но не только она, но и мышцы. Если можно наколоть такие мышцы инъекциями, у нас уже у всех, кому его назначали, или кто его назначил себе - были бы такие мышцы. Я не делаю таких интенсивных упражнений, как она. Поэтому как врач, я вообще не вижу здесь применения этого препарата», - подчеркнула Толстикова.