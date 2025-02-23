«Я обрел покой»: отец троих детей потерял дом и переехал от семьи в пещеру​

Жизнь 55-летнего мужчины изменилась в одну ночь. Его дом разрушило землетрясение, к счастью, сам Бозоглан, его жена и трое детей остались целыми. Он переживал тяжелые времена, но два года назад обнаружил пещеру и решил там жить.​

Стремясь преодолеть страх землетрясений и поселиться как можно дальше от людей, турок обустроил новый дом в глубинах земли. Он поделился, что чувствует себя счастливым и удовлетворил все свои потребности. Губернатор округа предлагал Бозоглану альтернативу - контейнер для проживания, но отец троих детей категорически был против.

«Я живу здесь два года после землетрясения и нашел покой в этой пещере. Она существовала тысячи лет и не разрушилась. Я провожу в пещере очень хорошие дни, и я спокоен. Я далеко от всех», - поделился мужчина.

Смотрите фото его дома здесь!

Он рассказал, что в течение дня моет посуду, стирает вещи, убирает и готовит себе еду. «Я вдали от всех и в контакте с природой. Необразованные люди плохо отзываются о том, что я живу в пещере. Потому что они со мной не сидели, не общались и не знают меня», - сказал Бозоглан. В его новый дом приходит много гостей. Одна супружеская пара даже оставалась в пещере на ночь.

«Поскольку в пещере нет окон, внутри остается тепло. Мне не нужна теплая среда. Потому что сколько бы ни было снега, дождя, холода или мороза, мне никогда не было холодно. Змеи и мыши иногда заходят в пещеру», - рассказал турок.

Он имеет несколько молитв для змей, и когда произносит их, те уползают. Три месяца назад мужчина обнаружил пресмыкающееся в собственной постели. Он держал опасную гостью и сказал ей ползти прочь, после чего выпустил на улицу.

Бозоглан признает, что не каждый женатый отец троих детей может позволить себе пещерную жизнь. Однако он говорит, что живет так, потому что является другим человеком. Турок пытался выкопать септик для туалета, но пробил сельские трубы, поэтому ищет другой вариант. Также он пожаловался на проблемы с электричеством.​