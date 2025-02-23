ЖУТКИЕ КАДРЫ Бывшая девушка известного эстонского тиктокера ударила его в прямом эфире

В субботу вечером около 22:00 тиктокер AlksiTaksi вышел в прямой эфир. Во время трансляции было видно, что он находился в компании своей бывшей девушки Яаники Пыдер. В какой-то момент между бывшими возник конфликт, и через несколько секунд трансляция была приостановлена. Чуть позже, когда мужчина вернулся в эфир, голова его была в крови, а глаз был синий. В ролике видно, что вначале помощь ему оказывала сама Яаника.