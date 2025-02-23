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ЖУТКИЕ КАДРЫ Бывшая девушка известного эстонского тиктокера ударила его в прямом эфире

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AlksiTaksi.
AlksiTaksi. Фото: Kuvatõmmised TikTokist

Утром 23 февраля в TikTok стали распространяться видео, на которых бывшая девушка тиктокера AlksiTaksi (настоящее имя - Рамон Полакес) Яаника Пыдер нападает на него во время прямого эфира. 

В субботу вечером около 22:00 тиктокер AlksiTaksi вышел в прямой эфир. Во время трансляции было видно, что он находился в компании своей бывшей девушки Яаники Пыдер. В какой-то момент между бывшими возник конфликт, и через несколько секунд трансляция была приостановлена. Чуть позже, когда мужчина вернулся в эфир, голова его была в крови, а глаз был синий. В ролике видно, что вначале помощь ему оказывала сама Яаника.

Что именно произошло во время прямого эфира и почему девушка напала на тиктокера, остается неясным. Однако из комментариев становится ясно, что это далеко не первый случай, когда бывшие дерутся.

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