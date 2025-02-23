В прошлом году житель Таллинна продал небольшой участок земли на Муху. Перед продажей он, по его словам, обратился в Налогово-таможенный департамент, чтобы проконсультироваться относительно налогов, которые ему в такой ситуации необходимо оплатить. А на прошлой неделе, когда он подавал декларацию о доходах, его ждал неприятный сюрприз.
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Жителя Таллинна, продавшего участок земли, ждал неприятный сюрприз при заполнении декларации о доходах
Март (имя изменено, известно редакции) получил от своей матери в прошлом году в подарок участок земли, который он продал, планируя использовать полученные средства для оплаты своей квартиры.