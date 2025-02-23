Жителя Таллинна, продавшего участок земли, ждал неприятный сюрприз при заполнении декларации о доходах

Март (имя изменено, известно редакции) получил от своей матери в прошлом году в подарок участок земли, который он продал, планируя использовать полученные средства для оплаты своей квартиры.

«Мама хотела, чтобы эти деньги стали неким стартовым капиталом для меня», - говорит мужчина. Март решил сразу же после сделки оплатить налог, чтобы потом не заниматься этим вопросом. «Я позвонил в Налогово-таможенный департамент, чтобы все сделать правильно. Там мне сказали, что будет снят только подоходный налог. Я заплатил 20 процентов, то есть 2400 евро», - рассказывает он.