Джордж Клуни рассказал о плохой привычке: это убило его родственников

В интервью для издания New York Times актер признался, что он смог отказаться от дурной привычки, но снова вернулся к ней ради подготовки к своей новой роли. Речь идет о театральной роли в спектакле «Доброй ночи и удачи», который является адаптацией фильма актера 2005 года. Клуни должен перевоплотиться в журналиста Эдварда Р. Марроу, который является заядлым курильщиком.

Следовательно, кинозвезда снова начал курить. Он скрывает плохую привычку от своих детей и выходит на улицу, чтобы его никто не видел. Восемь членов семьи Клуни умерли из-за курения, но даже несмотря на это сам артист продолжает курить.

По его словам, он планирует вскоре перейти на травяные сигареты, чтобы уменьшить влияние табака на организм. Сделает он это, когда начнет выступать со спектаклем в марте этого года.

Знаменитость рассказал, что восемь его дядей и тетей болели раком легких, из-за чего их жизнь оборвалась. Среди них, в частности, известная певица и актриса Розмари Клуни. А вот его отец Ник Клуни никогда не курил и сейчас полностью здоров.

«​Восемь дядей и тетей умерли от рака легких - это большая беда. Мой папа единственный, кто не курил, и ему 91», - поделился звезда Голливуда.​