В Сети разлетелось видео с тиктокером Линкманн, которая поет под песню Томми Кэша Espresso Macchiato. Видео стало настолько популярным, что комментарий оставил сам представитель Эстонии на Евровидении-2025.
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MI AMORE! ⟩ Томми Кэш прокомментировал видео, на котором скандальный тиктокер исполняет его песню
Кая Линкманн - популярный стример в TikTok, и похоже, что во время одного из своих прямых эфиров она наслаждалась песней победителя Eesti Laul - Томми Кэша - Espresso Macchiato. Один из пользователей TikTok снял этот момент в прямом эфире и опубликовал в ту же соцсеть новый ролик.