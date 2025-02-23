MI AMORE! Томми Кэш прокомментировал видео, на котором скандальный тиктокер исполняет его песню

Кая Линкманн - популярный стример в TikTok, и похоже, что во время одного из своих прямых эфиров она наслаждалась песней победителя Eesti Laul - Томми Кэша - Espresso Macchiato. Один из пользователей TikTok снял этот момент в прямом эфире и опубликовал в ту же соцсеть новый ролик.

Это видео стало настолько популярным, что о нем узнал и Томми Кэш. Он оставил под роликом комментарий с плачущим смайликом и добавил: facebook live core (ироничное выражение, связанное с качеством или атмосферой прямых эфиров на Facebook - прим. ред.). Также Томми поделился этим видео на своей странице в TikTok, где на него подписано более 300 тысяч пользователей.