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MI AMORE! Томми Кэш прокомментировал видео, на котором скандальный тиктокер исполняет его песню

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Томми Кэш прокомментировал видео Каи Линкманн.
Томми Кэш прокомментировал видео Каи Линкманн. Фото: Martin Pedaja / Postimees / Scanpix / kuvatõmmis

В Сети разлетелось видео с тиктокером Линкманн, которая поет под песню Томми Кэша Espresso Macchiato. Видео стало настолько популярным, что комментарий оставил сам представитель Эстонии на Евровидении-2025.

Кая Линкманн - популярный стример в TikTok, и похоже, что во время одного из своих прямых эфиров она наслаждалась песней победителя Eesti Laul - Томми Кэша - Espresso Macchiato. Один из пользователей TikTok снял этот момент в прямом эфире и опубликовал в ту же соцсеть новый ролик. 

Это видео стало настолько популярным, что о нем узнал и Томми Кэш. Он оставил под роликом комментарий с плачущим смайликом и добавил: facebook live core (ироничное выражение, связанное с качеством или атмосферой прямых эфиров на Facebook - прим. ред.). Также Томми поделился этим видео на своей странице в TikTok, где на него подписано более 300 тысяч пользователей. 

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