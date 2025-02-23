Три знака Зодиака, которых ждут перемены в личной жизни этой весной

Овен

Овнам весна принесет неожиданные романтические повороты. Возможно, судьбоносная встреча произойдет в путешествии, на мероприятии или даже в соцсетях. Главное - не закрываться от новых знакомств. Те, кто давно дружит с кем-то, могут вдруг увидеть в этом человеке идеального партнера. Легкость и открытость помогут Овнам привлечь именно того, кто им нужен.

Рак

Весна принесет Ракам романтику там, где они привыкли думать исключительно рационально - в рабочей или учебной среде. Возможно, новый коллега, клиент или партнер по проекту станет кем-то гораздо большим. Главное — не бояться проявлять инициативу и не игнорировать искру, которая может вспыхнуть. Особенно удачным будет период для Раков, которые долго были в одиночестве: судьба приготовила для них приятный сюрприз.

Весы

Для Весов весна станет временем романтических чудес. Новая любовь может прийти через общих знакомых, на вечеринке или во время спонтанного отдыха. Возможно, кто-то из их круга давно испытывает чувства, но не решается признаться. Интуиция Весов поможет им почувствовать правильного человека и наконец открыть свое сердце.