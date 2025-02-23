Дженнифер Лопес, едва сдерживая слезы, высказалась о мужчинах после развода с Беном Аффлеком

Во-первых, 55-летняя поп-звезда едва не расплакалась во время очередной паузы с долгими аплодисментами и призналась, что наконец-то «чувствует себя собой». А во-вторых, практически сквозь слезы сказала все, что думает о мужчинах, с которыми ей приходилось сталкиваться в жизни.​

«Они дают тебе свою любовь, цветы, конфеты, бриллианты, все свое время. И все так радужно и солнечно. Но потом что-то происходит. Я не знаю, что это. Но они перестают тебя утешать и поддерживать. Они могут начать лгать тебе. Знаете, они как будто становятся жадными, в один момент они разворачиваются на 180 градусов и превращаются в другого человека. <...> Я натыкалась на парочку таких. В такие моменты ты должна учиться любить себя. Ты должна знать, когда пора уйти», - сказала Лопес.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились и закрутили роман в начале 2000-х. Дело шло к свадьбе, но в итоге звезды разорвали помолвку и на протяжении 20 лет строили отношения с другими людьми.

Повторно актер и певица начали встречаться в 2021 году, а в июле 2022-го сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Однако долго брак не продлился: голливудские сплетники практически сразу заговорили о трудностях в отношениях пары, и в итоге они приняли решение расстаться.

При этом еще совсем недавно ходили слухи о воссоединении пары: якобы Джей Ло и Бен Аффлек вновь начали близко общаться после случившихся в Лос-Анджелесе пожаров, в которых многие звезды лишилась домов и имущества. Но судя по новым высказываниям певицы, все уже точно в прошлом.