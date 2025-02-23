ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? «Друзья так не поступают!» Эстонский актер оставил странный комментарий под клипом группы Respekt

Кердо Мёльдер недавно выпустил новую песню, которую подавляющее большинство слушателей посчитали очень трогательной и красивой. По крайней мере, именно такие комментарии оставляют пользователи под видео в YouTube.​

В тот же вечер ансамбль Respekt поделился треком в TikTok. Там музыкальное видео привлекло внимание известного актера Хенрика Норманна, который под роликом оставил в комментариях смайлики в виде смеющегося до слез лица.​