Вечером вчера группа Respekt выпустила новый клип на песню Veel üks kord. Поклонников группы привлек внимание один ироничный комментарий, оставленный под видео, которое было опубликовано в TikTok. Самое интересное, что комментарий написал эстонский актер Хенрик Норманн, с которым дружил солист Кредо Мёльдер.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ «Друзья так не поступают!» Эстонский актер оставил странный комментарий под клипом группы Respekt
Кердо Мёльдер недавно выпустил новую песню, которую подавляющее большинство слушателей посчитали очень трогательной и красивой. По крайней мере, именно такие комментарии оставляют пользователи под видео в YouTube.