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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? «Друзья так не поступают!» Эстонский актер оставил странный комментарий под клипом группы Respekt

Перевод: Седа Дунгурова
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Кердо Мёльдер.
Кердо Мёльдер. Фото: Erakogu

Вечером вчера группа Respekt выпустила новый клип на песню Veel üks kord. Поклонников группы привлек внимание один ироничный комментарий, оставленный под видео, которое было опубликовано в TikTok. Самое интересное, что комментарий написал эстонский актер Хенрик Норманн, с которым дружил солист Кредо Мёльдер.

Кердо Мёльдер недавно выпустил новую песню, которую подавляющее большинство слушателей посчитали очень трогательной и красивой. По крайней мере, именно такие комментарии оставляют пользователи под видео в YouTube.​

В тот же вечер ансамбль Respekt поделился треком в TikTok. Там музыкальное видео привлекло внимание известного актера Хенрика Норманна, который под роликом оставил в комментариях смайлики в виде смеющегося до слез лица.​

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