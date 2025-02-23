Бывшая девушка известного американского актера Николаса Кейджа - Кристина Фултон - подала на него в суд, пишет УНИАН.
Экс-избранница Николаса Кейджа подала на него в суд
Причиной судебного иска является нападение на нее их общего сына Уэстона Коппола Кейджа. В иске Кристина отметила, что получила опасные для жизни травмы после того, как 34-летний сын набросился на нее с кулаками.
В частности, по словам женщины, она получила сотрясение мозга, многочисленные ушибы, травмы шеи и горла, зубов, живота и посттравматическое стрессовое расстройство. Инцидент случился в прошлом году, однако бывшая актера не хочет оставлять это дело без наказания.
Фултон также утверждает, что Николас знал о «длительной истории психических и психологических расстройств» сына, однако ничего не делал для того, чтобы изменить его поведение. Кристина также обвинила актера в том, что он купил квартиру по соседству со своим собственным жильем наследнику, неоднократно брал его на поруки из тюрьмы и употреблял с ним алкоголь, хотя знал, что у сына проблемы с алкоголем.
Реакция представителя Николаса Кейджа
Представитель Кейджа назвал иск Кристины «несерьезным».
«Уэстон - это 34-летний мужчина. Господин Кейдж никак не контролирует поведение сына и не несет ответственности за предполагаемое нападение Уэстона на его мать», - прокомментировал адвокат актера.
К слову, Николас и Кристина были в отношениях с 1988 года. Пара была вместе три года, у них родился сын Уэстон. В 2009 году женщина также подала в суд на актера из-за того, что он задолжал ей 13 миллионов долларов.