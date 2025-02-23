Как спасти кожу от морозов: топ-5 процедур для защиты и восстановления

Дерматолог-косметолог делится советами, как адаптировать домашний уход и эффективно защитить кожу от погодных проблем.

Во-первых, необходимо заменить обычный увлажняющий крем на тот, который не содержит воду среди первых компонентов, чтобы избежать его замерзания на морозе. Также следует добавить в свой уход cold-крем - он создает защитный барьер и предотвращает пересушивание. Наносите его за 20 минут до выхода на улицу, чтобы коже было достаточно времени усвоить все полезные компоненты.

Не забывайте о солнцезащитном креме! Даже сейчас он остается необходимым, поскольку снег отражает ультрафиолетовые лучи, усиливая их действие.​ Бальзам для губ должен быть у каждого. Держите его в кармане зимней куртки или в сумке и используйте несколько раз в день, чтобы защитить губы от обветривания.

Во время активного отдыха и зимних видов спорта выбирайте защитные очки. Они помогут уберечь кожу вокруг глаз от холода и ветра, а также снизят негативное влияние снежных бликов. Чтобы качественно восстановить кожу, важно не только правильно ухаживать за ней дома, но и дополнить этот уход профессиональными процедурами. ​Регулярный уход в сочетании с профессиональными процедурами поможет сохранить кожу увлажненной, защищенной и сияющей.