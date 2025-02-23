ПОЗДРАВЛЯЕМ! Эстонский олимпийский десятиборец Янек Ыйглане скоро станет отцом

«Олимпийская магия продолжается. Новое дополнение к тренировочному плану - родительство», - пишет на своей странице в Instagram Кендра Ыйглане, жена 30-летнего Янека Ыйглане. «Как вы думаете, будет мальчик или девочка Ыйглане?» - спрашивает она у своих подписчиков.

Пара делится милыми фотографиями, сделанными на стадионе. На снимках также запечатлены две их собаки.

Спортсмен Янек Ыйглане сообщил, что станет отцом. Фото: Ekraanitõmmis Instagramist.

Янек сделал предложение руки и сердца Кендре летом 2021 года в парке Кадриорг. «Мой человек на всю жизнь. Я самый счастливый мужчина и не могу дождаться, когда проведу с тобой всю свою жизнь», - написал он тогда в Facebook.

Роскошная свадьба состоялась 4 июня 2022 года в великолепном пятизвездочном отеле Dreams Onyx Resort & Spa, расположенном в городе Пунта-Кана в Доминиканской Республике.

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже Янек Ыйглане занял пятое место. Эстонский десятиборец сотворил чудо, установив личный рекорд и оказавшись среди лучших в прыжках с шестом на Олимпиаде. Спортсмену удалось преодолеть высоту 5.30.