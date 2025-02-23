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ПОЗДРАВЛЯЕМ! Эстонский олимпийский десятиборец Янек Ыйглане скоро станет отцом

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Олимпийские игры в Париже. Янек и Кендра Ыйглане.
Олимпийские игры в Париже. Янек и Кендра Ыйглане. Фото: Tairo Lutter

Янек Ыйглане и его жена Кендра станут родителями. Пара сообщила об этом в Instagram, поделившись трогательным снимком. 

«Олимпийская магия продолжается. Новое дополнение к тренировочному плану - родительство», - пишет на своей странице в Instagram Кендра Ыйглане, жена 30-летнего Янека Ыйглане. «Как вы думаете, будет мальчик или девочка Ыйглане?» - спрашивает она у своих подписчиков.

Пара делится милыми фотографиями, сделанными на стадионе. На снимках также запечатлены две их собаки.

Спортсмен Янек Ыйглане сообщил, что станет отцом.
Спортсмен Янек Ыйглане сообщил, что станет отцом. Фото: Ekraanitõmmis Instagramist.

Янек сделал предложение руки и сердца Кендре летом 2021 года в парке Кадриорг. «Мой человек на всю жизнь. Я самый счастливый мужчина и не могу дождаться, когда проведу с тобой всю свою жизнь», - написал он тогда в Facebook.

Роскошная свадьба состоялась 4 июня 2022 года в великолепном пятизвездочном отеле Dreams Onyx Resort & Spa, расположенном в городе Пунта-Кана в Доминиканской Республике. 

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже Янек Ыйглане занял пятое место. Эстонский десятиборец сотворил чудо, установив личный рекорд и оказавшись среди лучших в прыжках с шестом на Олимпиаде. Спортсмену удалось преодолеть высоту 5.30.

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