Käärijä (Йере Пёухёнен), который занял второе место на Евровидении-2023, не остался в стороне и поделился своим мнением относительно песни, с которой Финляндия в этом году будет принимать участие в конкурсе, сообщает Ilta-Sanomat.
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ФАНАТ ИЛИ НЕТ? ⟩ Käärijä резко высказался по поводу песни участницы Евровидения-2025 от Финляндии
В этом году представлять Финляндию на Евровидении будет Эрика Викман с песней Ich komme. Однако у многих людей эта композиция вызывает негативные чувства. Теперь свое мнение решил высказать и победитель нацотбора Финляндии в 2023 году Käärijä.