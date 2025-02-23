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ФАНАТ ИЛИ НЕТ? Käärijä резко высказался по поводу песни участницы Евровидения-2025 от Финляндии

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Käärijä.
Käärijä. Фото: IMAGO / Emmi Korhonen / IMAGO / Lehtikuva

Käärijä (Йере Пёухёнен), который занял второе место на Евровидении-2023, не остался в стороне и поделился своим мнением относительно песни, с которой Финляндия в этом году будет принимать участие в конкурсе, сообщает Ilta-Sanomat.

В этом году представлять Финляндию на Евровидении будет Эрика Викман с песней Ich komme. Однако у многих людей эта композиция вызывает негативные чувства. Теперь свое мнение решил высказать и победитель нацотбора Финляндии в 2023 году Käärijä.

Музыкант написал в своем Instagram-аккаунте, что обычно не любит делать подобные заявления, но сейчас просто не может молчать.

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