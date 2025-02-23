В ДТП погиб известный американский музыкант

Как отмечает департамент полиции города Бриджвотер на странице в Facebook, трагедия произошла 19 февраля около 7:20 утра. За рулем автомобиля находилась мать Карла - 90-летняя Арна, а музыкант сидел на заднем сиденье. Женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево. Во время удара Кокран вылетел из машины и получил многочисленные травмы.

«Она поехала задним ходом через двор, врезалась в дерево, и от удара пассажира выбросило из автомобиля», - рассказали правоохранители.

Мужчину срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Свои соболезнования уже написали участники группы KISS в Instagram.

«Наш друг Карл погиб в ДТП 19 февраля. Он был выдающимся вокалистом и гитаристом, который пережил тяжелый инсульт, но никогда не прекращал борьбу за возвращение к жизни. Он получил любовь поклонников по всему миру благодаря своим выступлениям и оставался неисчерпаемым источником вдохновения, будучи нашим постоянным гостем в турне. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье», - написали музыканты.

К слову, мать Карла получила незначительные травмы и сейчас находится в шоковом состоянии после ДТП.

Что известно о Карле Кокране

Карл начинал свой творческий путь с составе группы Far Cry. Позже он сотрудничал с известными музыкантами, в частности, с Джо Линном Тернер, Бо​бом Дейзли, Эриком Сингер и другими. В 1994 году записал песню Into the Void вместе с группой KISS для альбома Psycho Circus.​