38-летняя Кристена Мюррей из города Саванна (штат Джорджия, США) подала в суд на клинику по лечению бесплодия Coastal Fertility Specialists (CFS) из-за того, что якобы по врачебной ошибке ей подсадили эмбриона другой пары и она родила чужого ребенка, пишет ABC News.
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Женщина подала в суд на клинику лечения бесплодия: при ЭКО произошла ошибка
В публикации уточняется, что женщина - светлокожая блондинка, она выбрала донора спермы с такой же светлой кожей и голубыми глазами, как и у нее. Роды прошли в декабре 2023 года, появившийся на свет ребенок - афроамериканец, поэтому она сразу заподозрила, что при ЭКО произошла какая-то ошибка.