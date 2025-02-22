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Женщина подала в суд на клинику лечения бесплодия: при ЭКО произошла ошибка

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

38-летняя Кристена Мюррей из города Саванна (штат Джорджия, США) подала в суд на клинику по лечению бесплодия Coastal Fertility Specialists (CFS) из-за того, что якобы по врачебной ошибке ей подсадили эмбриона другой пары и она родила чужого ребенка, пишет ABC News.

В публикации уточняется, что женщина - светлокожая блондинка, она выбрала донора спермы с такой же светлой кожей и голубыми глазами, как и у нее. Роды прошли в декабре 2023 года, появившийся на свет ребенок - афроамериканец, поэтому она сразу заподозрила, что при ЭКО произошла какая-то ошибка.

В январе Мюррей сделала ДНК-тест, который подтвердил ее опасения - младенец не приходится ей генетическим родственником. Ее адвокаты уведомили о результатах исследования CFS в феврале. В марте клиника признала ошибку и сообщила биологическим родителям новорожденного о произошедшем инциденте. Пара подала в суд на Мюррей, и женщине пришлось отдать им ребенка, несмотря на то что за пять месяцев после родов она успела привязаться к младенцу и хотела оставить его себе.

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