Кейт Миддлтон запретила своим детям участвовать в кровавой королевской традиции

Существует ритуал, согласно которому юные члены королевской семьи должны обмазать лицо кровью после своей первой охоты на лису или оленя. Однако, как утверждает Том Куинн, Кейт Миддлтон настояла на том, чтобы ее 11-летний сын Джордж, 9-летняя дочь Шарлотта и 6-летний сын Луи не проходили обряд. При этом отмечается, что сам король Великобритании Карл III и его сыновья участвовали в ритуале.