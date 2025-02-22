Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон запретила своим детям участвовать в одной королевской традиции, сообщает издание New York Post.
Кейт Миддлтон запретила своим детям участвовать в кровавой королевской традиции
Существует ритуал, согласно которому юные члены королевской семьи должны обмазать лицо кровью после своей первой охоты на лису или оленя. Однако, как утверждает Том Куинн, Кейт Миддлтон настояла на том, чтобы ее 11-летний сын Джордж, 9-летняя дочь Шарлотта и 6-летний сын Луи не проходили обряд. При этом отмечается, что сам король Великобритании Карл III и его сыновья участвовали в ритуале.
Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям раскрыли домашнее имя дочери. Осматривая сад «Назад к природе», созданный принцессой Уэльской, Уильям удивил всех обращением к Шарлотте. Вместо того, чтобы назвать ее по имени, он назвал ее «Миньонеттой». Согласно The Mirror, это французское слово означает «маленькая, милая, нежная» или «очаровательная».