ГОРОСКОП НА 23 ФЕВРАЛЯ Тельцов ждут трудности, у Дев будет необычный день

Прекрасный день для поездок и романтических путешествий. Не заставят себя ждать любовные признания, интереснейшие предложения. Основания для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее, появятся даже у тех, кто отчаялся и потерял надежду излечиться от душевных ран.

Овен

Этот день строит посвятить развлечениям и активному отдыху. Не упустите возможность взбодриться, порадовать себя чем-то новым, не вписывающимся в обычное течение жизни. На любой вечеринке вы будете в центре внимания, а ваше неотразимое обаяние наверняка произведет сильнейшее впечатление на окружающих.

Не стоит слишком серьезно относиться к мелким бытовым проблемам: их решение отнимет куда меньше времени, если вы не станете откладывать дела надолго. Можно принимать гостей или устраивать праздники для членов семьи. Ваши замыслы будут реализованы при полной поддержке близких.

Телец

Возможны трудности в романтических отношениях, ссоры и разногласия с любимым человеком. Дело дойдет до серьезного конфликта, если вы не будете терпеливы, снисходительны и благоразумны. Не стоит обсуждать проблемы прошлого, вспоминать о давних обидах. Новые увлечения принесут больше проблем, чем радости, но будут способствовать развитию лучших черт вашего характера.

Интересные встречи ожидают Тельцов, планирующих посетить общественные мероприятия, вечеринки или праздники. Одиночество не пойдет вам на пользу, а вот общение с друзьями или просто приятными особами наверняка будет способствовать обретению душевного равновесия.

Близнецы