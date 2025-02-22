ГАЛЕРЕЯ Таллиннский зоопарк отметил Международный день полярного медведя

В Таллиннском зоопарке живут три белых медведя: Инук, Имак и Фрида. Однако на виду в этот день были лишь двое, потому что Фрида была у стоматолога. Все желающие могли потрогать и рассмотреть под микроскопом шерсть белого медведя, взглянуть на его когти, а также понаблюдать за питанием.

Консультант по уходу за животными Анне Салунеэм рассказала о пищевых привычках белых медведей, а в доме белых медведей можно было послушать истории о белых медведях.

Представитель Министерства иностранных дел Маркус Вайн рассказал о полярной дипломатии и белых медведях, представитель Эстонского полярного клуба Катрин Савомяги - о научных экспедициях в Арктику и Антарктику. О путешествии медведей Имак и Инук в Таллинн рассказала Яана Эмилия Харюла.

Международный день белого медведя отмечается по всему миру 27 февраля. Белый медведь - самый крупный сухопутный хищник в мире, несмотря на свои большие размеры, он быстрый и ловкий, хороший пловец и ныряльщик.

По оценкам Международного союза охраны природы (IUCN), в Арктике в настоящее время существует 19 популяций белых медведей, в которых обитает около 26 000 медведей. Из-за потепления уменьшаются ледяные поля Арктики и сокращаются пищевые ресурсы белых медведей. К концу века может остаться лишь несколько популяций белых медведей.