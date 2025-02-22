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СКАНДАЛ ИЗ-ЗА ТОРТА На свадьбе разъяренная невеста пригрозила вызвать охрану

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Свадьба - это день любви и радости, но иногда небольшие происшествия могут кардинально изменить ход праздника. Именно это случилось на недавнем свадебном торжестве, где поведение маленького ребенка привело к конфликту. Невеста настолько вышла из себя из-за произошедшего, что пригрозила вызвать охрану.

Мать ребенка написала пост на Reddit, где попросила у читателей совета и поддержки. Она уверена, что невеста слишком остро отреагировала, ведь на самом деле ничего страшного не произошло.

Во время разрезания свадебного торта четырехлетний мальчик, играя с другими детьми, не смог устоять перед соблазном красиво украшенного десерта. Его маленький пальчик скользнул по краю торта, захватив немного крема, - сам торт при этом остался в идеальном состоянии.

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