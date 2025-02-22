СКАНДАЛ ИЗ-ЗА ТОРТА На свадьбе разъяренная невеста пригрозила вызвать охрану

Свадьба - это день любви и радости, но иногда небольшие происшествия могут кардинально изменить ход праздника. Именно это случилось на недавнем свадебном торжестве, где поведение маленького ребенка привело к конфликту. Невеста настолько вышла из себя из-за произошедшего, что пригрозила вызвать охрану.