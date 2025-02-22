Опытный бортпроводник призвал туристов отказаться от одной отпускной традиции

«Я бы не стал избегать многого, если бы летал как пассажир, за исключением всего, что, как вы знаете, может расстроить ваш желудок! Единственное, чего я бы действительно избегал, - это любой алкоголь перед полетом.

Большинство людей не знают, что он влияет на вас в два раза сильнее в воздухе, поэтому вы с большей вероятностью почувствуете его воздействие, чем на земле», - рассказал в разговоре с онлайн-турагентом Omio опытный бортпроводник Дэшил Хоровиц из Air Transat.

При этом он посоветовал туристам плотно поесть перед полетом, поскольку на сытый желудок проще заснуть.

Также Дэшил призвал путешественников сделать все для того, чтобы минимизировать стресс от полета. В частности, он советует заранее сделать все специальные запросы, например, предупредив авиакомпанию о аллергиях или других нетипичных предпочтениях в еде.

Кроме того, бортпроводник советует приезжать в аэропорт минимум за 2-3 часа до вылета, чтобы пройти все необходимые процедуры без стресса.

При этом он рекомендует взять с собой на борт теплый свитер, перекус, бутылку воды и ручку на случай, если вам понадобится делать заметки или заполнять какие-либо формы на борту.

«Это то, о чем большинство людей, похоже, забывают, поэтому я никогда не сажусь на самолет без нее», – пояснил Дэшил.