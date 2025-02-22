Названы самые впечатляющие пейзажи в мире, которые стоит увидеть в первую очередь

«Земля полна удивительных достопримечательностей, которые привлекают любителей потрясающих пейзажей. Некоторые из них включают в себя природные ландшафты, такие как водопады, бурлящие через тропические джунгли, зубчатые пики, возвышающиеся над лугами, полными цветов, каньоны, образованные древними реками, и золотые пляжи с коралловыми рифами, полными морской жизни», - отмечают авторы материала.