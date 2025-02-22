Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet представили список из восьми самых красивых пейзажей в мире, которые обязательно стоит посетить.
Названы самые впечатляющие пейзажи в мире, которые стоит увидеть в первую очередь
«Земля полна удивительных достопримечательностей, которые привлекают любителей потрясающих пейзажей. Некоторые из них включают в себя природные ландшафты, такие как водопады, бурлящие через тропические джунгли, зубчатые пики, возвышающиеся над лугами, полными цветов, каньоны, образованные древними реками, и золотые пляжи с коралловыми рифами, полными морской жизни», - отмечают авторы материала.
8 самых захватывающих дух пейзажей в мире по версии Lonely Planet
1. Национальный парк Гранд-Каньон, США – впечатляет своими масштабами
2. Салар-де-Уюни, Боливия - перенесит в другой мир
3. Водопад Виктория, Африка - дает ощущение потрясающей силы природы
4. Национальный парк Ватнайекюдль, Исландия - невероятные замерзшие пейзажи
5. Пещера Тхам Конг Ло, Лаос - фэнтезийный пейзаж
6. Национальный парк Банф, Канада - лучшие горные виды
7. Большой Барьерный Риф, Австралия - лучший подводный пейзаж
8. Йеллоустонский национальный парк, США - для любителей геологических чудес и дикой природы