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КТО ОТЕЦ? Модель OnlyFans, переспавшая со 101 мужчиной за день, забеременела

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Фото статьи
Фото: carlo dapino/Shutterstock

Британская модель OnlyFans (платформы для интимного контента) Лили Филлипс, которая в декабре прошлого года установила рекорд и переспала со 101 мужчиной за день, объявила о беременности. Это ее первый ребенок.

О своем новом статусе и будущем пополнении звезда OnlyFans сообщила на своей странице в Instagram. Лили опубликовала пост, который дополнила фотографией и продемонстрировала свой округлый животик.

Срок беременности модель не раскрыла. На другом кадре британка показала несколько положительных тестов на беременность, чем подтвердила, что скоро впервые станет мамой.

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