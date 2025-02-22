Экс-дизайнер Yeezy Пьер Луи Овре раскрыл подробности работы с Канье Уэстом. В интервью модному критику Луисо Пизано он рассказал об эмоциональном насилии, переработках и давлении, с которым столкнулся за время сотрудничества с рэпером и его женой Бьянкой Цензори. Последняя, по словам Овре, отправляла ему сообщения порнографического содержания.
«Это было похоже на секту»: Бывший главный дизайнер бренда Канье Уэста рассказал о работе с ним и Бьянкой Цензори
Овре рассказал, что в 2019 году начал работать в Yeezy, после того как его пригласил личный менеджер Канье Уэста Лоренс Чандлер. Чандлер описал компанию как большую семью и заверил Овре, что тот полюбит эту работу. Однако, как признался дизайнер, реальность оказалась иной: уже в свой первый рабочий день Овре столкнулся с равнодушием со стороны Уэста, который проявил к нему интерес только после того, как увидел его работы.
С самого начала Пьер столкнулся с нестабильностью в компании: сотрудников постоянно увольняли и возвращали обратно, а проекты не доводились до конца. «Люди начинали работать над коллекцией, а потом просто исчезали. Никто не понимал, что происходит», - рассказывает дизайнер, отмечая, что надолго задерживались только те, кого Канье считал своими любимчиками.
Примерно в этот же период Ким Кардашьян, с которой Уэст на тот момент ещё был в браке, предложила Овре работать с брендом Skims. После того как рэпер узнал об этом, проект был отменен, а в прессе появились слухи о разводе пары. «Так он саботировал мой проект», - вспоминает дизайнер.
После развода с Ким Канье стал управлять компанией ещё более жестко и непредсказуемо. По словам Пьера, артист начал манипулировать сотрудниками и заставлять их работать сверхурочно. Дизайнер также отмечает, что в условиях постоянного стресса члены команды старались завоевать расположение босса, копируя его манеру речи и перенимая фирменные фразы. «Это было похоже на секту», - комментирует ситуацию Овре.
Не осталась без упоминания и новая супруга рэпера, Бьянка Цензори, которая присоединилась к команде в качестве главного архитектора в конце 2021 года. По словам Овре, она несколько раз присылала ему неприличные и расистские сообщения, но дизайнер не знал, что с этим делать, поэтому старался игнорировать нежеланное внимание со стороны девушки.
В последнее время Канье Уэст и Бьянка Цензори стали самыми обсуждаемыми персонами в мире. В начале февраля они вместе появились на церемонии вручения премии «Грэмми», где Бьянка вышла на красную дорожку фактически голой: на ней было прозрачное платье из сетки без нижнего белья.
Ещё через какое-то время артист выложил посты в соцсети X, где объявил себя нацистом, рассказал о доминировании над женой и опубликовал несколько оскорбительных сообщений о евреях. Позже он также постил порноролики и запускал продажу футболок со свастикой. Недавно появились новости о том, что супруги решили расстаться, но представители Канье это опровергли.