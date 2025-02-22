«Это было похоже на секту»: Бывший главный дизайнер бренда Канье Уэста рассказал о работе с ним и Бьянкой Цензори

Овре рассказал, что в 2019 году начал работать в Yeezy, после того как его пригласил личный менеджер Канье Уэста Лоренс Чандлер. Чандлер описал компанию как большую семью и заверил Овре, что тот полюбит эту работу. Однако, как признался дизайнер, реальность оказалась иной: уже в свой первый рабочий день Овре столкнулся с равнодушием со стороны Уэста, который проявил к нему интерес только после того, как увидел его работы.

С самого начала Пьер столкнулся с нестабильностью в компании: сотрудников постоянно увольняли и возвращали обратно, а проекты не доводились до конца. «Люди начинали работать над коллекцией, а потом просто исчезали. Никто не понимал, что происходит», - рассказывает дизайнер, отмечая, что надолго задерживались только те, кого Канье считал своими любимчиками.

Примерно в этот же период Ким Кардашьян, с которой Уэст на тот момент ещё был в браке, предложила Овре работать с брендом Skims. После того как рэпер узнал об этом, проект был отменен, а в прессе появились слухи о разводе пары. «Так он саботировал мой проект», - вспоминает дизайнер.