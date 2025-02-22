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ВИДЕО «Какой милый кофейный хит, обожаю его!» Итальянский хореограф станцевал под песню Томми Кэша

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Фото статьи
Фото: Ekraanitõmmis videost.

Песня Томми Кэша Espresso Macchiato вызвала весьма противоречивые мнения. Есть те, кто чувствует себя оскорбленным, но также и те, кто совсем не понимает возмущения. Итальянский хореограф Паоло Джексон станцевал под эту песню . Смотрите видео!

Итальянец Паоло Джексон опубликовал в Facebook и TikTok видео, в котором просит у своей мамы одну чашку Espresso Macchiato, а после того, как выпивает ее, начинает виртуозно танцевать. Мать смотрит на сына с удивлением. На фоне, разумеется, звучит скандальная песня Томми Кэша Espresso Macchiato. «Эффект Espresso Macchiato», - подписал мужчина видео.

@paolo_jackson L’effetto dell’Espresso Macchiato ☕️🥛 @La mamma di Paolo @$ #tommycash #eurovision2025 ♬ suono originale - Paolo Jackson
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