Песня Томми Кэша Espresso Macchiato вызвала весьма противоречивые мнения. Есть те, кто чувствует себя оскорбленным, но также и те, кто совсем не понимает возмущения. Итальянский хореограф Паоло Джексон станцевал под эту песню . Смотрите видео!
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ВИДЕО ⟩ «Какой милый кофейный хит, обожаю его!» Итальянский хореограф станцевал под песню Томми Кэша
Итальянец Паоло Джексон опубликовал в Facebook и TikTok видео, в котором просит у своей мамы одну чашку Espresso Macchiato, а после того, как выпивает ее, начинает виртуозно танцевать. Мать смотрит на сына с удивлением. На фоне, разумеется, звучит скандальная песня Томми Кэша Espresso Macchiato. «Эффект Espresso Macchiato», - подписал мужчина видео.