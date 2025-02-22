ВИДЕО «Какой милый кофейный хит, обожаю его!» Итальянский хореограф станцевал под песню Томми Кэша

Песня Томми Кэша Espresso Macchiato вызвала весьма противоречивые мнения. Есть те, кто чувствует себя оскорбленным, но также и те, кто совсем не понимает возмущения. Итальянский хореограф Паоло Джексон станцевал под эту песню . Смотрите видео!