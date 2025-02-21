Банкротный управляющий выставил на продажу недвижимость, ранее принадлежавшую бизнесмену Вячеславу Леэдо. В то время как аукцион по продаже Курессаареского курзала завершился, и покупатель найден, торги за участок по адресу бульвар Каарли, 4a в Таллинне только начинаются.
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ФОТО ⟩ Банкротный управляющий выставил на продажу ценный участок в центре Таллинна
На аукционной платформе судебных исполнителей опубликовано объявление о продаже незастроенного участка земли в центре Таллинна по адресу бульвар Каарли, 4a. Это весьма ценная территория, стартовая цена которой составляет 4 500 000 евро. Площадь участка - 6010 квадратных метров.