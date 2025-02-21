ФОТО Банкротный управляющий выставил на продажу ценный участок в центре Таллинна

Банкротный управляющий выставил на продажу недвижимость, ранее принадлежавшую бизнесмену Вячеславу Леэдо. В то время как аукцион по продаже Курессаареского курзала завершился, и покупатель найден, торги за участок по адресу бульвар Каарли, 4a в Таллинне только начинаются.