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ФОТО Банкротный управляющий выставил на продажу ценный участок в центре Таллинна

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Банкротный управляющий выставил на продажу недвижимость, ранее принадлежавшую бизнесмену Вячеславу Леэдо. В то время как аукцион по продаже Курессаареского курзала завершился, и покупатель найден, торги за участок по адресу бульвар Каарли, 4a в Таллинне только начинаются.

На аукционной платформе судебных исполнителей опубликовано объявление о продаже незастроенного участка земли в центре Таллинна по адресу бульвар Каарли, 4a. Это весьма ценная территория, стартовая цена которой составляет 4 500 000 евро. Площадь участка - 6010 квадратных метров.

Зарегистрироваться для участия в аукционе можно с 15 февраля по 10 марта (до полудня). Торги начнутся 10 марта в 18:00 и завершатся 18 марта в 9:00. Аукцион проводит банкротный управляющий банкротный управляющий Saaremaa Lihatööstus Анне Таммер.

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