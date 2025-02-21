«Хочу улететь в Киев и поехать в Москву!» Томми Кэш и Йост Кляйн выпустили песню со скандальными заявлениями

Победитель конкурса Eesti Laul Томми Кэш и нидерландский певец Йост Кляйн, дисквалифицированный с Евровидения-2024, презентовали трек United By Music - именно так звучит лозунг Евровидения на протяжении последних лет. О премьере их совместной работы сообщает Aussievisionnet.

Совместная работа артистов вызвала возмущение у пользователей Сети с разных уголков Европы.

Текст трека звучит очень провокационно. Появился он на YouTube-канале Йоста Кляйна. «Мы хотим мира, они хотят войны», «Я хочу улететь в Киев и поехать в Москву», - поют артисты.

Также Йост Кляйн высказывается в песне EBU, вероятно, критикуя конкурс за свою дисквалификацию. «К черту EBU, я не хочу идти в суд. Богатые остаются богатыми, бедные остаются бедными», - поет нидерландский певец.

Исполнители в песне критикуют McDonald's. «Я любил McDonald's, но больше туда не вернусь», - еще одна строка нового трека. Кроме Кэш и Кляйн вспоминают о выборах в США и заявляют, что хотят голосовать и за Камалу Харрис, и за Дональда Трампа.

Трек United By Music завершается словами Томми Кэша, который должен представить в этом году Эстонию на конкурсе Евровидения: «Эта песня такая забавная, не воспринимайте ее серьезно».