ГОРОСКОП НА 22 ФЕВРАЛЯ Овнов ждут трудности, Ракам стоит отдохнуть

Скорпион

День связан с появлением новых возможностей и перспектив. Постарайтесь не отказываться от общения с давними знакомыми: они них могут исходить интересные предложения. Это хороший день для реализации чужих идей, а вот воплощение в жизнь собственных замыслов лучше отложить. Можно покупать одежду и украшения, экспериментировать с имиджем – результат вас не разочарует.

Возможны незапланированные встречи с друзьями, а также людьми, по отношению к которым вы некогда испытывали особую симпатию. Романтические отношения, начавшиеся в этот день, будут развиваться медленно и принесут проблемы, однако многому вас научат.

Стрелец

Эмоциональный фон нестабилен, вы более обычного вспыльчивы и ранимы. Это не может не сказаться на развитии романтических отношений. Старайтесь сохранять контроль над собой, даже если все идет не так, как хотелось бы – подобная тактика принесет изумительные результаты, нужно лишь набраться терпения. Решение многих проблем станет возможным, если вы прислушаетесь к советам старших родственников.

День подходит для начала серьезных дел, особенно если вы не собираетесь действовать в одиночку. Самые юные представители знака переживут некоторые разочарования, но получат бесценный опыт. Жизненный потенциал высок, серьезные недомогания маловероятны.

Козерог