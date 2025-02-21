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ЭФИР ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ?! Предположительная жалоба в Инспекцию труда вывела эстонского блогера из себя: «Пусть идут лесом!» (1)

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Фото статьи
Фото: Elu24 kollaaž, Kuvatõmmised TikTokist

«Люди больные и злые!» - возмутилась в прямом эфире известная в Эстонии TikTok-блогер, когда узнала, что на нее якобы подали жалобу в Инспекцию труда. Причиной стало проведение прямых эфиров в TikTok во время работы. Однако позже выяснилось, что никакой жалобы-то и не было.

В TikTok распространилась видеозапись, в которой Ханна-Лийза Калинина, известная под ником Loositädilive, рассказывает, что якобы оказалась в поле зрения Инспекции труда. Причина - проведение прямых эфиров во время работы на блошином рынке, а также использование нецензурной лексики. «Инспекция труда завалила начальника Loositädi звонками», - говорится в описании к видео.

«Короче, кто-то снова нажаловался в Инспекцию труда, они позвонили моему начальнику и заявили, что я не имею права проводить прямые эфиры отсюда», - раздраженно сообщила Loositädi сотням своих зрителей. В это время на заднем плане слышны голоса, которые обсуждают проблему эфиров в рабочее время. «Ладно, но если она будет проводить их в другом месте, это уже не будет проблемой?» - говорят люди на заднем плане.

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