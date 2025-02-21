«Люди больные и злые!» - возмутилась в прямом эфире известная в Эстонии TikTok-блогер, когда узнала, что на нее якобы подали жалобу в Инспекцию труда. Причиной стало проведение прямых эфиров в TikTok во время работы. Однако позже выяснилось, что никакой жалобы-то и не было.
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ЭФИР ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ?! ⟩ Предположительная жалоба в Инспекцию труда вывела эстонского блогера из себя: «Пусть идут лесом!» (1)
В TikTok распространилась видеозапись, в которой Ханна-Лийза Калинина, известная под ником Loositädilive, рассказывает, что якобы оказалась в поле зрения Инспекции труда. Причина - проведение прямых эфиров во время работы на блошином рынке, а также использование нецензурной лексики. «Инспекция труда завалила начальника Loositädi звонками», - говорится в описании к видео.