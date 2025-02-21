Назван город с итальянским шармом для идеального летнего отдыха

Как пишет Express, здесь не встретить толп туристов, как в Дубровнике, зато можно насладиться уютной атмосферой и прогуляться по тихим улочкам. Дорога от Цавтата до Дубровника занимает всего 25 минут на автомобиле.

Одно из самых популярных мест для посещения - Старый город с его многочисленными ресторанами и кафе. Еще одна достопримечательность - набережная, идеальная для прогулок. Здесь царит спокойная атмосфера, а живописная гавань окружена уютными барами и ресторанами.

Для желающих искупаться в Цавтате есть оборудованные места для захода в воду.

Этот город идеально подойдет тем, кто ищет отдых с потрясающими пейзажами, богатой историей и расслабленной атмосферой.

Издание приводит отзывы туристов, уже посетивших этот уголок. Один путешественник на Tripadvisor написал: «Такое сдержанно красивое место. Мы были там в начале сезона. Пейзажи потрясающие, очень напоминают Италию».

Другой отметил: «Цавтат великолепен! Множество ресторанов, однодневные экскурсии, организуемые из порта, а люди здесь очень дружелюбные и гостеприимные. В августе слишком жарко, но в мае - идеально».