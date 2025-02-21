Вице-президент итальянского сената о песне Томми Кэша: сначала приедь и посмотри, а потом уже пиши такие глупые песни

В социальных сетях свое мнение о песне Кэша высказал вице-президент итальянского сената Джан Марко Чентинайо . «Все, кто оскорбляет Италию, должны быть отстранены от Евровидения», - написал он в Instagram.

«Томми Кэш должен приехать в Италию и посмотреть, как работают хорошие люди, вместо того чтобы писать такие глупые и стереотипные песни», - заявил политик. Он очень надеется, что участие Томми в конкурсе будет запрещено.