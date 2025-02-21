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Вице-президент итальянского сената о песне Томми Кэша: сначала приедь и посмотри, а потом уже пиши такие глупые песни

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Фото статьи
Фото: Luigi Mistrulli / SIPA / Martin Pedaja / Postimees / Scanpix

Эстонию на Евровидении в этом году представит Томми Кэш с песней Espresso Macchiato. Композиция вызвала крайне противоречивые эмоции среди итальянцев и даже породила опасения, что песню могут дисквалифицировать с конкурса.

В социальных сетях свое мнение о песне Кэша высказал вице-президент итальянского сената Джан Марко Чентинайо. «Все, кто оскорбляет Италию, должны быть отстранены от Евровидения», - написал он в Instagram.

«Томми Кэш должен приехать в Италию и посмотреть, как работают хорошие люди, вместо того чтобы писать такие глупые и стереотипные песни», - заявил политик. Он очень надеется, что участие Томми в конкурсе будет запрещено.

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