Эстонию на Евровидении в этом году представит Томми Кэш с песней Espresso Macchiato. Композиция вызвала крайне противоречивые эмоции среди итальянцев и даже породила опасения, что песню могут дисквалифицировать с конкурса.
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Вице-президент итальянского сената о песне Томми Кэша: сначала приедь и посмотри, а потом уже пиши такие глупые песни
В социальных сетях свое мнение о песне Кэша высказал вице-президент итальянского сената Джан Марко Чентинайо. «Все, кто оскорбляет Италию, должны быть отстранены от Евровидения», - написал он в Instagram.