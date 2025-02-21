ПОПАЛ В СКАНДАЛ? Шеф-повару Гордону Рамзи выключили микрофон на открытии сезона Формулы-1

Ненормативная лексика гонщиков F1 оказалась в центре внимания в конце прошлого сезона, однако чемпион мира Макс Ферстаппен на одной из пресс-конференций использовал ее весьма уместно, после чего Международная автомобильная федерация (FIA) наказала его так называемыми общественно полезными работами.

Теперь же за нарушение этого правила предусмотрены более строгие меры. Если пилот позволит себе грубость в прямом эфире, его ждёт штраф в размере 10 000 евро. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа удвоится - 20 000 евро. При необходимости позже начнут снимать и гоночные очки.

В чемпионате WRC с новым правилом уже столкнулся Адриен Фурмо, который получил крупный штраф на Ралли Швеции. Хотя судьи гонки признали, что он говорил не на родном языке и не использовал бранные слова с целью оскорбления, правила есть правила.

Однако на глазах десятков тысяч зрителей во время торжественного открытия 75-го сезона F1 известный шеф-повар Гордон Рамзи показал FIA, что он думает о новом запрете. С этого сезона Рамзи теснее связан с «Формулой-1», так как стал официальным шеф-поваром, обслуживающим VIP-гостей на некоторых этапах.

«Эти спортсмены доводят себя до предела, поэтому дайте им волю выплеснуть это. Хватит уже всех ограничивать. Они каждый раз рискуют своей жизнью, набирая скорость более 200 миль в час», - заявил Рамзи.

В этот момент организаторы мероприятия не дали повару договорить, а просто выключили британцу микрофон. В поддержку Рамзи, пилот ХААС Эстебан Окон заявил, что гонщики - тоже люди, и не могут контролировать свою речь на сто процентов.​

Учитывая весь ход мероприятия и ведущего-комика, существует очень большая вероятность, что случившееся с Рамзи было заранее спланировано.