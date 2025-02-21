УЛИЧНЫЙ ОПРОС Жители Таллинна о Томми Кэше: «Как девка в окулярах!»

Ольга

Ольга. Фото: Константин Седнев

Мне кажется, что я что-то такое видела в новостях. Это такой молодой человек с русским акцентом, да? Ведь он сам с России, но здесь живет уже 20 лет (На самом деле Томми Кэш родился в Таллинне - прим.ред.). Выглядит как девка в окулярах. Я с его творчеством не знакома, но если все радуются, то я тоже! Главное, чтоб человек он был хороший.

Не знаю ни одной его песни, но когда увидела, то подумала, что он похож на солиста Maneskin и удивилась, почему их солист говорит на русском. Потом уже начала читать комментарии.

Главное в жизни - это харизма, думаю, что он будет брать характером. Думаю, что впечатлений будет много. Почему бы Эстонии и не победить? Давайте, пускай Эстония победит.

Саша

Саша. Фото: Константин Седнев

Замечательно, что он победил. Люблю Томми Кэша, хоть его и не слушаю. Как человек, он классный. Больше всего мне нравится его нестандартные выходки. Например, он недавно вышел в костюме в виде штанов. Это интересно. Так-то все равно, кто победит на Евровидении. Главное, чтоб песня была достойна этого.

Руслан

Руслан. Фото: Константин Седнев

Круто, что Томми Кэш победил и будет представлять Эстонию. Мне понравилось его выступление. Не то, чтобы я был его фанатом, но смотрел выступление и выглядело оно прикольно. Считаю, что это было очень оригинально и классно. Если бы Эстония победила, то я был бы очень горд за нашу страну.

Кирилл

Кирилл. Фото: Константин Седнев

Даже не знаю, что сказать. Я не смотрел выступление Томми Кэша и кто это - не знаю, но хотел бы, чтоб Эстония выиграла Евровидение. Страна должна стремиться к чему-то. Само Евровидение смотреть я не буду, потому что мне некогда.

Алина

Алина. Фото: Константин Седнев

Мне вообще не нравятся песни Кэша, как он поет и песня Espresso Macchiato, которая выиграла Eesti Laul. Я его особо не слушаю, так что других песен тоже не знаю. Хотела бы я, чтоб Эстония победила? Да. Хочется, чтоб победила страна, в которой я живу!