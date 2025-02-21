Вечно молодой Джаред Лето снова ошеломил поклонников великолепной формой: 25 или 53?

Джаред опубликовал серию новых фотографий, в которых похвастался привлекательным внешним видом. На первых снимках актер предстает без футболки и скромно демонстрирует накаченное тело, которое украшают небольшие татуировки.

На следующих кадрах он пропагандирует активный образ жизни. Лето одет в легкую кофту с открытым воротом, за его плечами рюкзак, на глазах специальные очки, а на голове кепка с оптимистичной надписью Choose happiness («Выбирай счастье» - прим.ред.).

Задний фон дает понять, что Джаред любит проводить время в горах. На еще одной фотографии Джаред снова запечатлел себя в зеркале, только на этот раз в тропическом образе с яркой рубашкой на плечах. Судя по многочисленным снимкам в зеркале, Джаред никак не может налюбоваться собой.

Разумеется, что такие горячие снимки собрали множество восторженных комментариев - их под этим постом почти четыре тысячи, тогда как под другими публикациями чуть более одной.

В чем же секрет «заморозки» актера? Прежде всего, следует отдать должное спорту - глядя на подтянутое тело Джареда, не остается сомнений, что он ежедневно работает над собой и не сидит на месте.

«Я люблю лазать по скалам, находиться на природе. К тому же я выступаю на сцене со своей группой, так что я довольно активен», - отмечал артист.

Не нужно забывать и про качественный сон: актер старается высыпаться, благодаря чему выглядит свежим и отдохнувшим. Кроме того, он давно отказался от алкоголя и сигарет и не ест все подряд. Лидер группы 30 Seconds To Mars отдает предпочтение домашней еде. «Я чувствую себя здоровым на протяжении долгого времени. Это все двадцать лет вегетарианства и заботы о себе», - говорил Лето в интервью «E! News».