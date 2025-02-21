Появились ужасающие подробности последних часов жизни Лиама Пейна: с кем и в каком состоянии был певец

В новом отчете, который опубликовал Daily Mail, говорится, что незадолго до падения в номере Лиама было две девушки. Их он вызвал через сайт эскорт-услуг, чтобы заняться сексом втроем под воздействием запрещенных веществ. Свидетельницы зашли в гостиничный номер и увидели, как певец «вдыхает кристаллоподобный наркотик из фольги».

«Было очень грязно, был беспорядок, вокруг валялась одежда. Лиам выглядел хорошо и казался гармоничным человеком. Если не приближаться к нему близко, по нему не скажешь, что он много выпил», - цитирует таблоид.

В итоге они пробыли у звезды два с половиной часа. После того, как певец разбил телевизор, он выгнал девушек, не заплатив.

По их словам, Пейн с ходу попросил их найти ему еще дозу. Напомним, что в ходе экспертизы в организме Лиама была обнаружена целая смесь разных запрещенных веществ. Их остатки были найдены и в номере. Известно, что в тот же день артист несколько раз обращался к персоналу гостиницы с просьбой организовать ему доставку кокаина.

По словам очевидцев, незадолго до смерти экс-солист One Direction провел полчаса в лобби отеля, три или четыре раза поднимаясь в свой номер - предположительно чтобы употребить запрещенные вещества. Каждый раз его состояние ухудшалось, а спустившись в последний раз, он начал биться в конвульсиях на полу в вестибюле. Тогда главный администратор, массажист и еще один сотрудник отеля приняли решение отвезти Пейна на лифте обратно в его номер на третьем этаже.