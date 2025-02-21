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ВИДЕО Итальянские СМИ шокированы песней Томми Кэша для Евровидения-2025: «Постараемся остановить его!»

Перевод: Влада Лаевалинд
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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis Youtube'ist

Песня Espresso Macchiato в исполнении Томми Кэша, победившая на конкурсе Eesti Laul, на этой неделе стала темой обсуждения и в итальянском телешоу La Volta Buona, где над ней как смеялись, так и выражали недовольство.

На YouTube-канале итальянского национального вещателя Rai был опубликован фрагмент передачи, в котором обсуждается, что Томми Кэш своей песней лишь насмехается над Италией, и это огорчает итальянцев.

В ходе беседы отмечается, что песня, ставшая хитом в Эстонии, говорит не только о кофе, но и высмеивает спагетти, мафию и тщеславие итальянцев.

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