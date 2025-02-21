СОБОЛЕЗНОВАНИЯ Эстонский миллионер сообщил о смерти близкого человека

«Нахождение в теплых краях не всегда означает, что все блестит. Особенно, когда кто-то умирает», – поделился эстонский инвестор-миллионер Райво Хейн в Instagram Stories видео, сообщив, что его отец ушел из жизни.

Фото: Kuvatõmmis Instagrami loost

С друзьями и знакомыми Хейн поделился в Facebook снимком с отцом, сделанным на его 87-летии в ноябре прошлого года. «Легкой дороги, дорогой папа», – написал он в посте.

На соболезнование редакции и просьбу сказать несколько слов о своем отце Хейн не ответил.

Трогательное прощальное сообщение опубликовала в Instagram Stories и дочь Райво Хейна – Катарина, написав: «Покойся с миром, мой дорогой дедушка, мой последний из прародитель!»

Фото: Kuvatõmmis Instagrami loost

Она также поделилась своей детской фотографией с дедушкой и добавила, что будет по нему скучать.

Фото: Kuvatõmmis Instagrami loost

Раиво Хейн (58) – известный предприниматель, инвестор и визионер. В декабре 2024 года вышла его автобиография «Второй закон термодинамики. Размышления о деньгах и жизни».