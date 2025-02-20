Названа женщина года по версии Time

Безусловно, это не единственное ее достижение - еще в 2017 году Кидман пообещала как минимум раз в полтора года работать с женщиной-режиссером, которых в киноиндустрии по-прежнему немного. Свое обещание звезда выполнила и даже значительно его превзошла.

Издание отмечает, что в своих проектах Кидман - звезда, а такие опытные актеры-мужчины, как, например, Александр Скарсгард, Лив Шрайбер и Антонио Бандерас, лишь «поддерживают» ее игру. Вера в собственные силы, по всей видимости, помогает Николь делать свою работу не оглядываясь на партнеров по площадке. «Я работала с некоторыми из величайших актеров-мужчин в мире, и они были такими щедрыми. Все они. Это безумие?» - поделилась Кидман. Актриса уверяет, что все ее экранные мужья были лишены эгоизма.

В прошлом году издание провозгласило женщиной года Грету Гервиг, так же неразрывно связанной с кино: режиссер сняла нашумевший фильм «Барби». Объясняя свой выбор, представители издания отметили, что Гервиг недооценили из-за отсутствия номинации на главную кинопремию мира. Считается, что ей удалось своим фильмом разрушить главные гендерные стереотипы и стать первой женщиной-режиссером, чьи три фильма подряд выдвигаются на «Оскар». Впрочем, сама Грета к почетному званию отнеслась с юмором и подметила, что у нее нет большого желания быть режиссером «со звездочкой». А вот за коллегу Марго Робби ей весьма обидно.