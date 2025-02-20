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«Только пять процентов случаев заканчиваются хорошо»: эстонские специалисты объяснили серьезность косметических инъекций

Перевод: Влада Лаевалинд
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Инъекции стоит доверить специалистам.
Инъекции стоит доверить специалистам. Фото: Shutterstock

В четверг в передаче Õhtu в рамках кампании Департамента здоровья говорили о серьезности уколов красоты. Специалисты в этой области пришли в студию, чтобы объяснить, почему важно выбирать профессионала, а также обсудили разницу между ботоксом и филлерами. «Очень часто процедуры проводят в салонах и на дому, где это запрещено, а препараты привозят в Эстонию с зарубежных выставок и обучающих курсов», - рассказывает специалист по эстетической медицине Евгения Хаммерберг.

Департамент здоровья запустил кампанию, предупреждающую о рисках процедур уколов красоты, которые на первый взгляд могут казаться очень дешевыми и привлекательными. Ведомство отмечает, что такие процедуры сопряжены с рисками для здоровья, а исправление некачественной работы может обойтись намного дороже и занять больше времени.

«Ситуация неблагополучна не только в Эстонии, но и во всем мире. За последние десять лет число осложнений выросло более чем в десять раз», - говорит приглашенная в эфир передачи руководитель частной клиники Брит-Кармен Норлан.

Ботокс и филлеры - разные вещи

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