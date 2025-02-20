«Только пять процентов случаев заканчиваются хорошо»: эстонские специалисты объяснили серьезность косметических инъекций

В четверг в передаче Õhtu в рамках кампании Департамента здоровья говорили о серьезности уколов красоты. Специалисты в этой области пришли в студию, чтобы объяснить, почему важно выбирать профессионала, а также обсудили разницу между ботоксом и филлерами. «Очень часто процедуры проводят в салонах и на дому, где это запрещено, а препараты привозят в Эстонию с зарубежных выставок и обучающих курсов», - рассказывает специалист по эстетической медицине Евгения Хаммерберг.