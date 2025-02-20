Папа Римский Франциск попал в больницу с двусторонней пневмонией. 88-летний Папа чувствует, что «близок к смерти», но распоряжения насчет своих похорон он отдал заранее. И они нарушают вековые традиции папских похорон. Как они проходят, пишет Daily Mail.
Похороны Папы Римского: как папа Франциск собирается нарушить вековую традицию
Когда придет время Папы Франциска, он не будет похоронен вместе с большинством своих предшественников в гротах под собором Святого Петра в Ватикане.
В конце 2023 года 266-й Папа Римский сообщил, что он «уже подготовил» свою гробницу в базилике Санта-Мария-Маджоре в римском районе Эсквилино.
Церковь является одной из четырех главных папских базилик. Семь пап - от Гонория III в 1216 году до Климента IX в 1669 году - были похоронены там.
В рамках нового обряда, принятого в прошлом году, в очередной раз нарушая традицию, Франциск будет похоронен в одном деревянном гробу, покрытом цинком.
Предшественник Франциска Папа Бенедикт XVI был похоронен в трех гробах, в том числе в одном из свинца, вложенных друг в друга.
Тело Бенедикта было выставлено для прощания в соборе Святого Петра, а затем похоронено в склепе под зданием.
С момента завершения строительства собора Святого Петра в 1626 году 24 из 31 папы были похоронены в его гротах.
Папа Бенедикт был похоронен в той же гробнице, которую до 2011 года занимал его предшественник Иоанн Павел II, умерший в 2005 году. Его тело было перенесено в часовню на первом этаже собора после того, как он был причислен к лику блаженных в 2011 году.
Деревянная крышка внешнего гроба Бенедикта была украшена простым металлическим крестом - символом его почти восьмилетнего папства, а также надписью на латыни, сообщающей, что он прожил 95 лет, восемь месяцев и 15 дней, когда умер 31 декабря 2022 года.
Надпись также содержит дату окончания его папства, когда он ушел на пенсию 28 февраля 2013 года и стал Папой-эмеритом.
Он стал первым Папой Римским за шесть столетий, ушедшим в отставку.
В гроб также был помещен письменный отчет о его историческом папстве, известный как rogito.
В гроб также были положены монеты, отчеканенные во время его понтификата, и паллиум - религиозное одеяние, которое носили поверх папской мантии.
В прошлом году во втором издании «Ordo Exsequiarum Romani Pontificis» («Похоронные обряды Римского понтифика») были обновлены обряды, первоначально одобренные Папой Иоанном Павлом II.
Как сообщает Vatican News, вместо того, чтобы покоиться на катафалке в соборе Святого Петра во время прощания с телом Франциска, его поместят в гроб, который останется открытым до ночи перед похоронами.
А ритуальное подтверждение смерти Франциска состоится в его спальне, а не в его личной часовне.
В обрядах также говорится, что его поместят в гроб, прежде чем отнесут в собор Святого Петра.
Напомним, Папа Франциск был госпитализирован 14 февраля. Врачи диагностировали у него сложную респираторную инфекцию и запретили ему участвовать в нескольких мероприятиях, а Ватикан на этой неделе отменил или перенес его папские аудиенции. Инфекция вызывает особую обеспокоенность, поскольку Папе Римскому удалили часть легкого, когда ему был 21 год.