Похороны Папы Римского: как папа Франциск собирается нарушить вековую традицию

Когда придет время Папы Франциска, он не будет похоронен вместе с большинством своих предшественников в гротах под собором Святого Петра в Ватикане.

В конце 2023 года 266-й Папа Римский сообщил, что он «уже подготовил» свою гробницу в базилике Санта-Мария-Маджоре в римском районе Эсквилино.

Церковь является одной из четырех главных папских базилик. Семь пап - от Гонория III в 1216 году до Климента IX в 1669 году - были похоронены там.

В рамках нового обряда, принятого в прошлом году, в очередной раз нарушая традицию, Франциск будет похоронен в одном деревянном гробу, покрытом цинком.

Предшественник Франциска Папа Бенедикт XVI был похоронен в трех гробах, в том числе в одном из свинца, вложенных друг в друга.​

Тело Бенедикта было выставлено для прощания в соборе Святого Петра, а затем похоронено в склепе под зданием.

С момента завершения строительства собора Святого Петра в 1626 году 24 из 31 папы были похоронены в его гротах.

Папа Бенедикт был похоронен в той же гробнице, которую до 2011 года занимал его предшественник Иоанн Павел II, умерший в 2005 году. Его тело было перенесено в часовню на первом этаже собора после того, как он был причислен к лику блаженных в 2011 году.