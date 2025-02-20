57-летняя женщина забеременела после 22 лет попыток

Их история привлекла внимание общественности. В интервью местному изданию Соня рассказала, что у нее было восемь выкидышей. Пара сделала перерыв и на время отказалась от попыток зачать ребенка.

Впоследствии Соня встретилась с гинекологом, который направил ее к другому врачу. Он уже отправил пару в Скопье в Северной Македонии. Там жительница Черногории​ получила донорские яйцеклетки, и процесс прошел успешно.

Фото пары смотрите здесь!

Соня не смогла пройти процедуру ЭКО у себя на родине, поскольку существует возрастное ограничение для женщин, использующих донорские яйцеклетки. Она заявила, что была готова сдаться, но подруга пары Зденка подтолкнула их продолжать бороться за то, чего они хотели.

Соня и Марко с нетерпением ждет своего первенца, который появится на свет примерно через месяц.