Популярная европейская страна заплатит 84 000 евро тем, кто купит там жилье

Эта политика направлена на увеличение количества населения на островах, а также на улучшение жилья и инфраструктуры и обеспечение лучшего доступа к основным услугам в сфере здравоохранения и образования​​.

Но значительные гранты доступны только тем, кто готов приобрести дом, построенный не позднее 2007 года, а также недвижимость должна быть пустой не менее двух лет. А это может привести к серьезным затратам на ремонт, а вместе с деньгами приходят и определенные подводные камни.

Всего существует 23 населенных оффшорных острова, которые подпадают под действие программы. По состоянию на 2016 год на этих островах проживало всего 2 734 человека.

Острова, доступные для переселения в рамках программы, включают Инишмор - самый большой и самый популярный из островов Аран у западного побережья Ирландии. По состоянию на 2016 год его население оценивалось в 762 человека. Вы также можете переехать на мыс Клир-Айленд - самый южный населенный остров Ирландии. По данным переписи 2016 года, его население составляло 147 человек.

Условия:

Те, кто решится на ремонт на одном из островов, могут получить до 60 000 евро или до 84 000 евро, если недвижимость также заброшена.