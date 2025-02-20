ВИДЕО Бритни Спирс написала пост об абьюзе

«Когда тебя игнорируют или заставляют замолчать и никогда не признают, - это абьюз. Это может быть хуже физического насилия. Но теперь мой ход. Кому-то не поздоровится», - написала она в Instagram. Пост певица дополнила своей видео, на котором позирует в розовом платье.

К кому именно обращалась Бритни, неизвестно. Однако ранее стало известно о том, что она возобновила роман с бывшим бойфрендом Полом Солизом, с которым встречалась после развода с Сэмом Асгари.

Эти отношения вызывали серьезное беспокойство у ее поклонников. Мужчина уже был женат, имеет детей, а также судимость, и фанаты переживают, что он просто использует Спирс.

Кроме того, поссорившись с ним, 42-летняя Бритни Спирс вывихнула ногу, отказавшись при этом от медицинской помощи. В Сети даже появлялись слухи об их помолвке, но певица высмеяла их, заявив, что «вышла замуж за саму себя».

В прошлом году Бритни выпустила мемуары, которые вызвали большой резонанс по всему миру. В них певица откровенно рассказала о самых тяжелых периодах и травматичных событиях в своей жизни: о трудном детстве, болезненных отношениях с мужчинами и родственниками, а также о нервных срывах, из-за которых она на 13 лет попала под опеку отца.