Эстонский шеф-повар предлагает отметить День независимости необычными угощениями

«Я исходил из того, что мы живем в свободной стране и можем свободно путешествовать и открывать для себя мир. Другие культуры заметно обогатили наш повседневный рацион. Конечно, мы гордимся традиционной килькой пряного посола и ржаным хлебом, но благодарность и гордость мы можем испытывать и за ассортимент товаров в наших магазинах, – сказал повар Марко Кокманн. – Членам моей семьи эти блюда понравились. Надеюсь, что и другие эстонские семьи захотят подать их к праздничному столу в День независимости».