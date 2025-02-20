Ко Дню независимости Эстонской Республики шеф-повар и технолог Nõo Lihatööstus Марко Кокманн разработал четыре оригинальных рецепта простых в приготовлении уникальных блюд.
Эстонский шеф-повар предлагает отметить День независимости необычными угощениями
«Я исходил из того, что мы живем в свободной стране и можем свободно путешествовать и открывать для себя мир. Другие культуры заметно обогатили наш повседневный рацион. Конечно, мы гордимся традиционной килькой пряного посола и ржаным хлебом, но благодарность и гордость мы можем испытывать и за ассортимент товаров в наших магазинах, – сказал повар Марко Кокманн. – Членам моей семьи эти блюда понравились. Надеюсь, что и другие эстонские семьи захотят подать их к праздничному столу в День независимости».
Картофельный салат с полукопченой колбасой с можжевеловым сыром
- Очищенный картофель – 500 г
- Маринованный огурец – 130 г (+ маринад 30 г)
- Яйца размера L – 4 шт.
- Полукопченая колбаса с можжевеловым сыром – 250 г
- Отварная морковь – 200 г
- Свежий огурец – 100 г
- Неострая горчица – 20 г
- Сметана – 100 г
- Майонез – 120 г
- Помидоры черри – 100 г
- Детские колбаски с сыром – 400 г
Рецепт:
- Яйца отварите, остудите и очистите.
- Картофель и морковь очистите, отварите до мягкости и остудите.
- Нарежьте все компоненты кубиками, переложите в миску. Добавьте немного огуречного маринада, сметану, майонез и горчицу. Приправьте солью и молотым перцем.
- Детские колбаски с сыром приготовьте в предварительно разогретой духовке или поджарьте на сковороде. Подавайте с картофельным салатом.
Чечевичная паста с копченой колбасой Wabariigi
- Чечевичная паста – 250 г
- Копченая колбаса Wabariigi – 150 г
- Брокколи – 150 г
- Сладкий перец – 100 г
- Цукини – 150 г
- Чеснок – 5 г
- Имбирь – 5 г
- Оливковое масло – 10 г
- Светлый соевый соус – 15 г
Рецепт:
- Пасту отварите в подсоленной воде.
- Крупно нарежьте овощи. Колбасу нарежьте полосочками. Чеснок раздавите. Имбирь мелко порубите или натрите на терке.
- Разогрейте сковороду и добавьте оливковое масло. Выложите овощи и нагревайте их в течение 10–20 секунд, затем добавьте копченую колбасу и нагревайте еще 1–2 минуты, постоянно помешивая.
- Наконец добавьте имбирь и чеснок, нагревайте, помешивая, секунд 30, и влейте соевый соус. Накройте крышкой секунд на 30. Овощи должны остаться хрустящими и сохранить яркий цвет. Добавьте чечевичную пасту.
- Подавайте к столу. Копченая колбаса придаст блюду насыщенный аромат и оригинальный вкусовой оттенок овощам.
Горячий бутерброд из чиабатты с вареной салями Vasalli
- Буханка чиабатты – 1 шт.
- Песто – 70 г
- Вареная салями Vasalli – 105 г
- Тертый сыр – 50 г
- Тертый пармезан – 30 г
- Помидоры черри – 100 г
- Свежий базилик – 1 пучок
- Оливковое масло – 10 г
Рецепт:
- Буханку чиабатты разрежьте пополам вдоль, места среза сбрызните оливковым маслом. Разогрейте сковороду, выложите хлеб срезом вниз и поджаривайте до хрустящей золотой корочки.
- Духовку включите на режим гриля на 200 градусов.
- Поджаренный хлеб смажьте песто, посыпьте разорванными листьями базилика и посыпьте пармезаном. Поверх ровным слоем выложите вареную салями Vasalli и присыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке около 10 минут, пока сыр не расплавится и бутерброды на будут выглядеть аппетитно.
- Помидоры черри нарежьте пополам вдоль и выложите на горячие бутерброды срезом вниз.
- Подавайте горячими.
Такос с говядиной и ветчиной из индейки
- Говяжий фарш – 200 г
- Ветчина из индейки Fitlap – 105 г
- Консервированная черная фасоль – 150 г
- Репчатый лук – 70 г
- Морковь – 40 г
- Чеснок – 10 г
- Салат айсберг – 80 г
- Свежий огурец – 80 г
- Маринованный красный лук – 50 г
- Соус для пасты с базиликом – 70 г
- Красный халапеньо – 15 г
- Тертый чеддер – 50 г
- Орегано
- Такос – 1 упаковка
Рецепт:
- Нарежьте репчатый лук кубиками. Чеснок раздавите. Морковь натрите на терке.
- Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и поджарьте на нем лук с морковью. Выложите говяжий фарш и жарьте минут 5 на среднем огне. Затем добавьте соус для пасты, приправьте солью, перцем и орегано.
- Предварительно слив из банки жидкость, добавьте в сковороду консервированную фасоль и аккуратно перемешайте, чтобы не раздавить ее. Наконец добавьте измельченную ветчину из индейки.
- Салат айсберг и огурец нарежьте полосками и выложите в миски.
- В разогретой до 125 градусов духовке разогрейте такос около 15 минут согласно инструкции на упаковке.
- Все компоненты отдельно поставьте в центр стола, чтобы каждый мог собрать такос по своему вкусу.
- Можете добавить и другие начинки.