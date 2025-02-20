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Эстонский шеф-повар предлагает отметить День независимости необычными угощениями

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Картофельный салат с полукопченой колбасой с можжевеловым сыром.
Картофельный салат с полукопченой колбасой с можжевеловым сыром. Фото: Промо.

Ко Дню независимости Эстонской Республики шеф-повар и технолог Nõo Lihatööstus Марко Кокманн разработал четыре оригинальных рецепта простых в приготовлении уникальных блюд.

«Я исходил из того, что мы живем в свободной стране и можем свободно путешествовать и открывать для себя мир. Другие культуры заметно обогатили наш повседневный рацион. Конечно, мы гордимся традиционной килькой пряного посола и ржаным хлебом, но благодарность и гордость мы можем испытывать и за ассортимент товаров в наших магазинах, – сказал повар Марко Кокманн. – Членам моей семьи эти блюда понравились. Надеюсь, что и другие эстонские семьи захотят подать их к праздничному столу в День независимости».

Картофельный салат с полукопченой колбасой с можжевеловым сыром

  • Очищенный картофель – 500 г
  • Маринованный огурец – 130 г (+ маринад 30 г)
  • Яйца размера L – 4 шт.
  • Полукопченая колбаса с можжевеловым сыром – 250 г
  • Отварная морковь – 200 г
  • Свежий огурец – 100 г
  • Неострая горчица – 20 г
  • Сметана – 100 г
  • Майонез – 120 г
  • Помидоры черри – 100 г
  • Детские колбаски с сыром – 400 г

Рецепт:

  1. Яйца отварите, остудите и очистите.
  2. Картофель и морковь очистите, отварите до мягкости и остудите.
  3. Нарежьте все компоненты кубиками, переложите в миску. Добавьте немного огуречного маринада, сметану, майонез и горчицу. Приправьте солью и молотым перцем.
  4. Детские колбаски с сыром приготовьте в предварительно разогретой духовке или поджарьте на сковороде. Подавайте с картофельным салатом.

Чечевичная паста с копченой колбасой Wabariigi

Чечевичная паста с копченой колбасой.
Чечевичная паста с копченой колбасой. Фото: Промо.
  • Чечевичная паста – 250 г
  • Копченая колбаса Wabariigi – 150 г
  • Брокколи – 150 г
  • Сладкий перец – 100 г
  • Цукини – 150 г
  • Чеснок – 5 г
  • Имбирь – 5 г
  • Оливковое масло – 10 г
  • Светлый соевый соус – 15 г

Рецепт:

  1. Пасту отварите в подсоленной воде.
  2. Крупно нарежьте овощи. Колбасу нарежьте полосочками. Чеснок раздавите. Имбирь мелко порубите или натрите на терке.
  3. Разогрейте сковороду и добавьте оливковое масло. Выложите овощи и нагревайте их в течение 10–20 секунд, затем добавьте копченую колбасу и нагревайте еще 1–2 минуты, постоянно помешивая.
  4. Наконец добавьте имбирь и чеснок, нагревайте, помешивая, секунд 30, и влейте соевый соус. Накройте крышкой секунд на 30. Овощи должны остаться хрустящими и сохранить яркий цвет. Добавьте чечевичную пасту.
  5. Подавайте к столу. Копченая колбаса придаст блюду насыщенный аромат и оригинальный вкусовой оттенок овощам.

Горячий бутерброд из чиабатты с вареной салями Vasalli

Горячий бутерброд из чиабатты с вареной салями.
Горячий бутерброд из чиабатты с вареной салями. Фото: Промо.
  • Буханка чиабатты – 1 шт.
  • Песто – 70 г
  • Вареная салями Vasalli – 105 г
  • Тертый сыр – 50 г
  • Тертый пармезан – 30 г
  • Помидоры черри – 100 г
  • Свежий базилик – 1 пучок
  • Оливковое масло – 10 г

Рецепт:

  1. Буханку чиабатты разрежьте пополам вдоль, места среза сбрызните оливковым маслом. Разогрейте сковороду, выложите хлеб срезом вниз и поджаривайте до хрустящей золотой корочки.
  2. Духовку включите на режим гриля на 200 градусов.
  3. Поджаренный хлеб смажьте песто, посыпьте разорванными листьями базилика и посыпьте пармезаном. Поверх ровным слоем выложите вареную салями Vasalli и присыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке около 10 минут, пока сыр не расплавится и бутерброды на будут выглядеть аппетитно.
  4. Помидоры черри нарежьте пополам вдоль и выложите на горячие бутерброды срезом вниз.
  5. Подавайте горячими.

Такос с говядиной и ветчиной из индейки

Такос с говядиной и ветчиной из индейки.
Такос с говядиной и ветчиной из индейки. Фото: Промо.
  • Говяжий фарш – 200 г
  • Ветчина из индейки Fitlap – 105 г
  • Консервированная черная фасоль – 150 г
  • Репчатый лук – 70 г
  • Морковь – 40 г
  • Чеснок – 10 г
  • Салат айсберг – 80 г
  • Свежий огурец – 80 г
  • Маринованный красный лук – 50 г
  • Соус для пасты с базиликом – 70 г
  • Красный халапеньо – 15 г
  • Тертый чеддер – 50 г
  • Орегано
  • Такос – 1 упаковка

Рецепт:

  1. Нарежьте репчатый лук кубиками. Чеснок раздавите. Морковь натрите на терке.
  2. Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и поджарьте на нем лук с морковью. Выложите говяжий фарш и жарьте минут 5 на среднем огне. Затем добавьте соус для пасты, приправьте солью, перцем и орегано.
  3. Предварительно слив из банки жидкость, добавьте в сковороду консервированную фасоль и аккуратно перемешайте, чтобы не раздавить ее. Наконец добавьте измельченную ветчину из индейки.
  4. Салат айсберг и огурец нарежьте полосками и выложите в миски.
  5. В разогретой до 125 градусов духовке разогрейте такос около 15 минут согласно инструкции на упаковке.
  6. Все компоненты отдельно поставьте в центр стола, чтобы каждый мог собрать такос по своему вкусу.
  7. Можете добавить и другие начинки.
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