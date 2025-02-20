18-летняя участница конкурса красоты погибла в ДТП

Причиной смерти стало дорожно-транспортное происшествие. Сообщается, что автомобиль Каденс столкнулся с тракторным прицепом на дороге. За рулем трактора находился 56-летний водитель. Однако сейчас дело расследует полиция и пока она не выдвигала никаких обвинений мужчине.

«Мы все еще находимся на ранней стадии расследования и просим всех уделить немного времени этой семье, а также другим, кто потерял близкого человека в дорожно-транспортном происшествии», - говорится в заявлении правоохранителей.

На тагедию уже отреагировали представители конкурса и написали свои соболезнования.

«Наше сообщество конкурсантов потеряло прекрасную душу - ту, что была настоящим светом в этом мире. Она была амбициозной, целеустремленной, доброй и лидером среди участниц конкурса красоты», - высказались представители конкурса.

У Каденс была сложная жизнь, о которой она рассказывала на конкурсе. По словам девушки, ее биологическая мать ужасно относилась к ней, поэтому в юном возрасте Фредериксен была на улице. Она постоянно испытывала голод.

Однако в 2017 году ее удочерили и девушка попала в любящую семью. Позже Каденс решила принять участие в конкурсе красоты и получила известность. Она училась в старших классах Baker School, а незадолго до трагедии получила стипендию в размере 40 000 долларов на обучение в колледже.